Rescatan a 9 personas en Bocas del Toro, fueron sorprendidos por una crecida del río

Boquete/Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana ocasionaron afectaciones en las provincias de Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí, donde el desbordamiento de ríos y quebradas causó inundaciones y deslizamientos de tierras en distintos puntos.

En Bosca del Toro, nueve personas fueron sorprendidas por una cabeza de agua cuando intentaban cruzar el río Risco, específicamente en la comunidad de Nudoby, en Valle Risco, distrito de Almirante.

Los mismos fueron rescatados tras la crecida del río este fin de semana. Las labores de rescate se dieron de manera conjunta con la Policía Nacional y unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, como también del Sistema Nacional de Protección Civil, quienes lograron poner a salvo a los afectados. Escuchemos.

"Hemos sido insistentes en lo que es no cruzar ríos y quebradas, no, ya que podemos ser sorprendidos por cabeza de agua. Estamos teniendo fuertes lluvias en este momento. Debemos estar siempre pendientes de lo que son los avisos de prevención que editan los estamentos de emergencia en este caso", manifestó Óscar Santamaría, el Sinaproc.

Mientras que el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Omar Smith, realizó un breve informe sobre la situación que se dio en las provincias e hizo el llamado a la población a seguir las distintas medidas de prevención para evitar pérdidas de vidas.

De acuerdo con el informe del Sinaproc, en las últimas 12 horas en Veraguas hubo deslizamientos en el área de El Sol, y se reportó el desborde del río Quebro en Mariato sin generar afectaciones. En otra parte, específicamente en el distrito de Boquete, en Chiriquí, se contabilizaron 26 deslizamientos de tierra, 25 viviendas afectadas, y 28 personas evacuadas.

La situación obligó a los miembros del Sinaproc a realizar operaciones de vigilancia en los sectores de Palmira, Volcancito, Jaramillo, Los Naranjos, donde se dieron las afectaciones ya mencionadas.

Mientras que en Bocas del Toro, rescatistas salvaron la vida de 9 personas que quedaron atrapadas por un islote de la comunidad de Valle de Risco, distrito de Almirante, debido a la crecida de un río.

Según el último informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el aviso de vigilancia para estas regiones del país estaría activo hasta las 11:59 p.m. del domingo 5 de octubre. Sin embargo, han indicado que las lluvias se mantendrán durante las próximas horas, por lo que hacen el llamado a la población a estar atentos al estado del clima.