Lluvias provocan desbordamiento de quebradas y daños en viviendas y comercios en Bugaba

Chiriquí/Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas causaron el desbordamiento de varias quebradas en el distrito de Boquerón y en el área central de Bugaba, generando afectaciones en al menos seis viviendas y tres establecimientos comerciales, según reportó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Los directivos de la entidad señalaron que ya se emitieron alertas a los gobiernos locales de ambas zonas para que ejecuten, de manera inmediata, trabajos de mitigación y limpieza en los puntos críticos. Mientras tanto, los residentes y comerciantes afectados pidieron acelerar las obras que actualmente se desarrollan, especialmente en el centro de Bugaba, para evitar que estos incidentes se sigan repitiendo.

Mónica Acosta, directora regional de Sinaproc, explicó que los trabajos que se realizan actualmente en el área han influido en los desbordamientos registrados.

“Ellos están haciendo en estos momentos trabajo de mitigación y presas. Es una de las razones por las cuales se había desbordado esta parte de lo que es las jetas en el día de ayer. Se hicieron las evaluaciones pertinentes por parte de la gestión de riesgo de la alcaldía para verificar estas áreas”, señaló.

Entre los más afectados están los comerciantes del área central de Bugaba, donde el agua ingresó con fuerza a varios locales. Adolfo Lizondro, uno de los empresarios perjudicados, relató la magnitud del impacto.

“Fuimos bastante afectados, porque gran parte del agua subió como 8 o 9 pulgadas dentro de los locales. Aunque tenemos pallets de madera, se inundó un poco más. Tuvimos que actuar rápido y nos apoyamos entre varios comerciantes”, indicó.

Las autoridades atribuyen las inundaciones a las lluvias propias de la temporada, pero también a las deficiencias en los sistemas de desagüe y a los trabajos viales en ejecución, que han limitado temporalmente el flujo de agua.

