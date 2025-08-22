Lotería Fiscal: Primer sorteo se realizará el próximo jueves, premios por un total de $110,000

El Subsecretario General del MEF, Pedro Escalona, detalló cómo participar, dónde depositar los sobres y el impacto positivo en la recaudación tributaria.

Ciudad de Panamá/El próximo jueves 28 de agosto se llevará a cabo el primer sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que ofrece premios por un total de 110,000 dólares y busca fomentar la cultura de pedir factura en el país. Con una acogida sobresaliente por parte de los ciudadanos, el programa ya ha generado un aumento del 11% en los ingresos tributarios, según reveló en exclusiva Pedro Escalona, Subsecretario General del MEF.

¿Cómo funciona la Lotería Fiscal?

Participar es sencillo: los ciudadanos deben reunir al menos cinco facturas fiscales con su nombre completo y número de cédula. Si la factura no los incluye, pueden escribirlos en el reverso. Cada factura debe tener el nombre y apellido del titular en su parte posterior.

Estas facturas se colocan en un sobre junto con los siguientes datos: nombre completo, cédula, dirección, correo electrónico y número de teléfono celular. Es fundamental que esta información esté completa para evitar la invalidación del sobre en caso de resultar ganador.

No hay monto mínimo por factura, y son válidas incluso las de compras pequeñas, como un chicle o una bebida. También se aceptan facturas electrónicas impresas, siempre que hayan sido emitidas por sistemas autorizados por la Dirección General de Ingresos (DGI).

¿Dónde depositar los sobres?

Las urnas están disponibles en centros comerciales y oficinas del MEF y la DGI en todo el país. En la ciudad de Panamá, se pueden encontrar en:

Albrook Mall

Andes Mall

Atrio Mall

Soho Mall

Alta Plaza Mall

Centro Comercial Los Pueblos

Balboa Boutique

Megamall

Town Center

Además, hay puntos en Chiriquí (Federal Mall, Plaza Terronal, Chiriquí Mall), Colón (Colón 2000) y Panamá Oeste (Westland Mall). También están habilitadas las oficinas de la DGI en cada provincia.

Quienes no tengan acceso a estos lugares pueden consultar la ubicación más cercana en la página web oficial del MEF o de la DGI.

Premios atractivos y participación ilimitada

El sorteo ofrece 25 premios distribuidos así:

5 ganadores de $10,000

10 ganadores de $5,000

10 ganadores de $1,000

No hay límite de sobres por persona: entre más sobres se depositen, mayores son las posibilidades de ganar. Incluso, una misma persona puede ganar más de un premio.

El sorteo será transmitido en vivo este jueves a las 3:00 p.m. en los Andes Mall, con presencia de notario, representantes legales y autoridades para garantizar transparencia.

Impacto positivo en la recaudación

Escalona destacó que la iniciativa ya ha tenido un efecto directo: los ingresos tributarios han crecido un 11%, lo que equivale a 4,000 millones de dólares. Se espera que, con la Lotería Fiscal, el ITBMS aumente un 10% adicional en su primer año.

“Es una oportunidad para reactivar la cultura del cumplimiento tributario. Pedir factura no es solo un derecho, es una obligación que beneficia a todo el país”, afirmó Escalona.

Las facturas válidas para este sorteo tienen hasta dos meses de antigüedad. A partir del 30 de agosto, se abrirá una nueva etapa para el segundo sorteo, con facturas de septiembre y octubre.