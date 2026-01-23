Mantienen detención provisional para siete personas por privación de libertad en Panamá Oeste

La Policía Nacional logró la aprehensión de los involucrados en el sector de Naos, donde también se ubicaron indicios relevantes que forman parte del proceso investigativo.

La medida cautelar de detención provisional fue mantenida para siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, luego de que la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste sustentara, en audiencia de apelación, los riesgos procesales existentes dentro de la investigación que se les sigue por los delitos de privación de libertad, asociación ilícita y violencia de género.

Durante la audiencia, la defensa de los imputados solicitó la modificación de la medida cautelar impuesta en primera instancia. No obstante, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones resolvieron mantener la detención provisional por el término que dure la investigación, al considerar que persisten los riesgos procesales señalados por el Ministerio Público.

Este caso está relacionado con un hecho ocurrido el pasado 2 de enero de 2026, en horas de la madrugada, cuando varios sujetos, entre ellos un adolescente, ingresaron a una residencia ubicada en el sector de San Nicolás.

🔗Te puede interesar: Ordenan detención provisional para siete implicados en caso de supuesta privación de libertad en La Chorrera

De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían intimidado con arma de fuego a seis personas, entre ellas la propietaria de la vivienda, su hija y otros adolescentes.

Durante el incidente, las víctimas fueron presuntamente agredidas físicamente, golpeadas con la cacha de una pistola y amenazadas de muerte. Además, a tres de ellas les raparon el cabello, como parte de los actos de violencia ejercidos.

Como parte de las diligencias de investigación, la Sección de Atención Primaria de La Chorrera, en conjunto con la Policía Nacional, logró la aprehensión de los involucrados en el sector de Naos, donde también se ubicaron indicios relevantes que forman parte del proceso investigativo.