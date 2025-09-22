¡Dicen no a la violencia! Estudiantes en Santiago de Veraguas claman por la paz y tolerancia

La marcha no solo fue un acto simbólico, sino también una oportunidad para que los estudiantes se empoderen como agentes de cambio y promuevan un ambiente seguro y tranquilo para seguir adelante con sus estudios.

Santiago de Veraguas/La comunidad educativa de la ciudad de Santiago de Veraguas se unió en una masiva marcha por la paz, un evento que surge como respuesta a los recientes hechos violentos entre alumnos de diversos colegios en la provincia. La iniciativa, impulsada por las autoridades locales, buscó promover la convivencia pacífica y el respeto en el entorno escolar.

La marcha recorrió las principales avenidas de la ciudad de Santiago, donde los estudiantes llevaron carteles y pancartas con mensajes de paz y tolerancia. Al finalizar el desfile, los propios alumnos hicieron un llamado a sus compañeros y a toda la comunidad veragüense.

"Queremos que los jóvenes se empapen de la paz, que puedan vivir con amor y convivir con las demás personas de forma armoniosa", expresó un estudiante del colegio secundario La Peña.

Otra joven añadió que "el respeto hacia todos nosotros como estudiantes es fundamental y debemos dejar una buena imagen de nuestros centros educativos. Crecer como estudiantes y ser personas de bien en el futuro”.

“Un mensaje para que toda la comunidad veragüense tome en cuenta que nuestra juventud necesita la paz y la tranquilidad para seguir adelante en los estudios”, señaló la gobernadora de la provincia de Veraguas, Hildemarta Riera.

La marcha no solo fue un acto simbólico, sino también una oportunidad para que los estudiantes se empoderen como agentes de cambio y promuevan un ambiente seguro y tranquilo para seguir adelante con sus estudios.