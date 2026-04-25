Marchan por la paz y la justicia en Lajas tras asesinato de joven de 27 años en Chame

El crimen ocurrido en la medianoche del 18 de abril dejó al hombre tendido sobre la calle, sin signos vitales.

Residentes de Las Lajas, en el distrito de Chame, realizaron una multitudinaria marcha por la paz en la comunidad, recorriendo las principales calles con pancartas y globos. La actividad buscó enviar un mensaje de unidad y rechazar los hechos de violencia que han impactado al sector.

Durante la manifestación, la comunidad exigió justicia por la muerte de Samuel Samaniego, de 27 años, quien fue asesinado el pasado sábado 18 de abril, a pocos metros de su residencia. El hecho ocurrió en el sector de Tumba Muerto, en el corregimiento de Las Lajas, distrito de Chame. De acuerdo con la Policía Nacional, la víctima fue atacada presuntamente con un arma blanca.

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El crimen ocurrido en la medianoche del 18 de abril dejó al hombre tendido sobre la calle, sin signos vitales. Según las investigaciones preliminares, el ataque se habría producido tras una riña, en la que un menor de 17 años presuntamente lo apuñaló.

El menor fue aprehendido el mismo día por las autoridades y actualmente enfrenta un proceso ante la justicia por este caso. Con este hecho, la cifra de homicidios en la provincia de Panamá Oeste se eleva a 19, lo que mantiene en alerta a las comunidades de la región.

Información de Yiniva Caballero

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