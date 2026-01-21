Secretario Rubio invita a presidente Mulino a cumbre de jefes de Estado en Florida tras reunión en Davos

La invitación se produjo luego del encuentro bilateral sostenido este miércoles 21 de enero en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, previo a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump.

Davos, Suiza/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, extendió una invitación formal al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para participar en una Cumbre de Jefes de Estado que se celebrará en Florida en febrero, informó Presidencia de Panamá.

La invitación se produjo luego del encuentro bilateral sostenido este miércoles 21 de enero en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, previo a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la reunión, Mulino y Rubio abordaron temas de la agenda bilateral y el fortalecimiento de los programas de cooperación vigentes, reiterando la sólida relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos.

En el contexto del foro internacional, el mandatario panameño figura como uno de los expositores principales del panel “Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica”, junto a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro, así como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y representantes de la Universidad de Oxford.

Además, Mulino participará como panelista en otros tres espacios estratégicos del evento: “Transformando la frontera de inversión en América Latina”, “Cadenas de suministro: ¿Se ha calmado la situación?” y “Líderes de la industria: ideas sobre cómo recalibrar la nueva realidad energética”.

El presidente panameño viajó el pasado domingo a Davos para asistir, por segundo año consecutivo, al Foro Económico Mundial, una cita que reúne a líderes gubernamentales, empresarios, representantes de la sociedad civil y del sector académico.

El foro, que se desarrolla del 19 al 22 de enero, tiene como objetivo analizar los principales desafíos globales y definir prioridades comunes, con un enfoque en crecimiento, resiliencia e innovación, de acuerdo con la agenda del WEF. Durante su participación, Mulino aprovechará los encuentros de alto nivel para promover a Panamá como destino de inversión, destacando oportunidades en logística, energía y otros sectores estratégicos.

La agenda oficial también contempla reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, además de encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales y organismos financieros. En Davos, el Foro Económico Mundial anunciará además un importante evento internacional que tendrá como sede a Panamá.