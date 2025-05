Matricidios en Panamá: un fenómeno alarmante que inquieta a expertos

Ciudad de Panamá/La palabra matricidio, definida por la Real Academia Española como el acto de matar a la propia madre, describe uno de los crímenes más estremecedores que pueden ocurrir dentro del entorno familiar. En Panamá, este tipo de hechos ha generado creciente preocupación, a medida que se acumulan casos en diferentes regiones del país.

El más reciente ocurrió este domingo en el sector de Río Abajo, donde un hombre de 36 años fue detenido como sospechoso del femicidio de su madre. Este 7 de mayo, una jueza ordenó su detención preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.

Este caso se suma a otros hechos recientes. En abril de este año, un joven de 20 años fue condenado a 25 años de prisión por asesinar a puñaladas a su madre en Veraguas en 2024. Y en un caso que conmocionó a la opinión pública, una mujer fue declarada culpable en 2023 por un jurado de conciencia tras matar y desmembrar a su madre en su apartamento en Campo Limberg, corregimiento de Juan Díaz. El crimen ocurrió el 19 de mayo de 2020.

Los expertos señalan que detrás de estos hechos hay una compleja red de factores emocionales, psicológicos y sociales. La psicóloga Liz Maineth explica que muchos de estos crímenes tienen raíces profundas en traumas no resueltos.

“En el momento que es un familiar, se busca mucho ver hacia atrás los patrones de conducta estipulados por alguna situación de trauma que hayan vivido y no hayan sabido manejar. A lo largo de la vida, va conteniéndose y llega un punto donde es adulto, no me contengo, soy impulsivo, no controlo la ira y atacamos”, indicó.

“Esto se debe a que algunos familiares se encuentran en temas de consumo de bebidas alcohólicas y drogas. Esos mismos temas llevan a la persona a cometer estos actos”, afirmó Ariel Bethancourt, criminólogo.

Aunque los casos de matricidio no son nuevos, su frecuencia en los últimos años despierta inquietud sobre la salud mental, la violencia intrafamiliar y el acceso a apoyo psicológico en el país.

Con información de María De Gracia