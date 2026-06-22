Meduca reubica a estudiantes del Centro papa Francisco por presunta contaminación química; padres se oponen

A pesar del llamado del Meduca a enviar a los alumnos a los planteles seleccionados, los recorridos por los centros alternos evidenciaron una alta presencia de personal docente, pero una concurrencia estudiantil sumamente baja.

Chitré, Herrera/El Ministerio de Educación (Meduca) determinó el retorno a las clases presenciales para los estudiantes del Centro Bilingüe de Formación papa Francisco en Chitré, tras sostener diversas reuniones con padres de familia y educadores.

Con el fin de evitar que se sigan perdiendo jornadas escolares debido a la problemática de fuertes olores presuntamente químicos que afecta al centro desde hace un mes, la entidad dispuso la reubicación temporal de la comunidad educativa en otros planteles de la región.

Bajo esta nueva disposición, los alumnos de primaria y preprimaria retomarán sus lecciones en la Escuela Presidente John F. Kennedy, mientras que los estudiantes de los niveles de media y premedia asistirán al Centro de Educación Básica General de La Arena.

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Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Salud (Minsa) continúan desarrollando las investigaciones correspondientes para identificar con certeza el origen y la composición del agente químico causante de los malestares.

Ante la medida implementada, las posturas entre las autoridades y los acudientes muestran matices.

Un padre de familia y acudiente consultado expresó que, dado que ya concluyeron los muestreos en el centro, la prioridad para el grupo de padres es presionar por la pronta entrega de los informes.

Asimismo, manifestó el interés de viajar a Panamá para reunirse de forma directa con la empresa encargada de los análisis, argumentando que los equipos retirados recientemente brindan resultados de manera inmediata, lo cual les permitiría conocer de manera parcial lo sucedido.

Por su parte, Deisy Atencio, directora regional de Educación, argumentó que la decisión se tomó tras constatar fallas en la alternativa no presencial. "En base a que en las entradas a los diferentes links en los cuales se entró por parte de algunos docentes no se encontró clases virtuales, teníamos que tomar alguna decisión para garantizar la educación de nuestros estudiantes", indicó.

A pesar del llamado del Meduca a enviar a los alumnos a los planteles seleccionados, los recorridos por los centros alternos evidenciaron una alta presencia de personal docente, pero una concurrencia estudiantil sumamente baja.

Este ausentismo refleja la vigencia del acuerdo pactado el pasado sábado en una asamblea de padres de familia, donde se decidió mantener la postura de no enviar a los jóvenes a clases durante el transcurso de la semana, en espera de respuestas definitivas sobre las condiciones ambientales del plantel original.

Información de Eduardo José Vega

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