¡Evadió la muerte! Mujer logra escapar de un violento encuentro con su expareja; el agresor quedó detenido en David

Según el informe de la Fiscalía de Chiriquí, el 19 de junio, el hombre la agredió en diferentes partes del cuerpo, manifestándole que la iba a matar.

Un hombre de 22 años que presuntamente agredió a su expareja quedó bajo detención provisional tras ser imputado por los delitos de lesiones personales y violencia de género en perjuicio de la mujer.

La Fiscalía Regional de Chiriquí logró que un juez del Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión, la formulación y admisión de los dos cargos penales y la orden de detención; solicitudes que fueron aceptadas ante el peligro que representa el imputado para la víctima.

La decisión fue fundamentada en elementos de convicción y considerando los riesgos procesales existentes.

El caso se originó el 19 de junio de 2026, en el distrito de David, cuando el presunto agresor, tras finalizar una relación de unos cuatro años con la víctima, continuó frecuentándola para insultarla, amenazarla e infundirle temor.

El ahora imputado llamaba a la víctima insistentemente y la acosaba.

Según el informe de la Fiscalía de Chiriquí, el 19 de junio, el hombre la agredió en diferentes partes del cuerpo, manifestándole que la iba a matar.

La carpeta indica que el violento encuentro ocurrió cuando ambos se encontraban dentro de un vehículo y, al llegar a una estación de combustible, la víctima aprovechó para escapar.

Afortunadamente, fue auxiliada por agentes policiales, quienes procedieron con la aprehensión del hoy investigado.

Ahora, el hombre permanecerá bajo detención provisional mientras se realice la investigación y se determine su responsabilidad penal en este caso de violencia de género.

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