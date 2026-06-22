Organización Mundial de Sanidad Animal ratifica a Panamá con estatus de riesgo insignificante ante las 'vacas locas'

Especialistas de la institución detallaron que los productores deben reportar inmediatamente a la agencia del MIDA más cercana si detectan animales con alteraciones de comportamiento o signos clínicos de carácter nervioso.

Ciudad de Panamá/La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ha ratificado nuevamente a Panamá con el estatus de país de riesgo insignificante frente a la encefalopatía espongiforme bovina, conocida popularmente como la enfermedad de las "vacas locas".

Esta certificación confirma que en el territorio panameño nunca se ha registrado ningún caso de esta afección en animales, lo que consolida las garantías de inocuidad en la producción ganadera local.

El anuncio representa un importante respaldo técnico para el sector agropecuario nacional.

De acuerdo con las autoridades de la Dirección de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), mantener esta condición sanitaria es el principal requisito exigido por los mercados internacionales para dar viabilidad a la producción y asegurar la apertura de puertas en la exportación de productos cárnicos hacia distintos destinos del mundo.

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A raíz de esta ratificación, Lester Reyes, director de Salud Animal del MIDA, hizo un llamado directo a los productores ganaderos para que mantengan activos de forma permanente todos los mecanismos de prevención y bioseguridad en el campo.

Candy Armuelles detalló la importancia de garantizar una alimentación segura para el ganado, así como la rigurosidad en los controles fronterizos y de mataderos. Asimismo, instó a mantener una vigilancia epidemiológica estrecha a fin de realizar notificaciones oportunas ante cualquier sospecha.

Resaltó que los productores deben reportar inmediatamente a la agencia del MIDA más cercana si detectan animales con alteraciones de comportamiento o signos clínicos de carácter nervioso.

Entre las manifestaciones clave a vigilar se encuentran dificultades o alteraciones al caminar, hipersensibilidad al tacto o a los sonidos, y cambios abruptos de conducta, tales como reses que eran depresivas y se tornan agresivas, o viceversa. Tras el reporte, médicos veterinarios oficiales se encargarán de evaluar la signología clínica y tomar las muestras correspondientes para blindar el patrimonio sanitario del país.

Información de Jessica Román

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