Meduca suspende clases este lunes ante llamado a huelga y por seguridad de los estudiantes

La ministra de Educación, Lucy Molinar, en conferencia de prensa, anunció la suspensión de clases este lunes 28 de abril como medida de prevención y seguridad ante el llamado a huelga de grupos sindicales.

Molinar señaló que "la integridad de los estudiantes está por encima de cualquier cosa". Agregó que en los últimos días se ha vivido un ambiente de amenaza y acoso hacia algunos docentes, directores y padres de familia, por lo que se ha decidido no exponerlos.

Reiteró que la suspensión de clases es para salvaguardar la seguridad de los estudiantes, y aunque no entiende cuál es el objetivo de generar caos en el país, no se pueden tomar riesgos.

El miércoles pasado, 23 de abril, docentes enlistados en las filas de los distintos gremios magisteriales iniciaron una huelga indefinida en rechazo a la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social y solicitan que sea derogada. Esta huelga ha surtido efecto en algunas regiones donde los docentes no llegaron a los plateles y en otras donde los que no llegaron fueron los estudiantes, tal vez por la falta de información.

La titular de Educación dijo que no ha sido fácil tomar esta decisión, sobre todo cuando se está priorizando cada minuto de la educación y se tienen tantos proyectos andando, pero debido a las amenazas en algunas zonas, se ha privilegiado la seguridad de los estudiantes. Señaló que se están interponiendo las denuncias correspondientes.

Molinar afirmó que la situación es tan grave que hay una docente que no puede salir de su casa. Agregó que estos grupos han ido de escuela en escuela intimidando.

Para mí esto es frustrante; quiero pedirle al país que no cedamos ante esto, esto no es Panamá. Cuando el mundo ha estado en crisis, Panamá ha estado buscando cómo sacarle provecho a esa crisis, no como destruir y crear caos", expresó.