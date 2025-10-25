Menores y adultos se evadieron del Centro de Custodia y Cumplimiento en Colón, 11 fueron recapturados

Fueron 12 personas las que se evadieron; 11 fueron recapturadas y una se mantiene prófuga.

Colón, Colón/La Policía Nacional recapturó la tarde de este sábado a 11 de 12 personas que se fugaron del Centro de Custodia y Cumplimiento de Menores Basilio Lakas, ubicado en el corregimiento de María Chiquita, provincia de Colón.

El subcomisionado de la Policía Nacional, Javier Batista, dijo que de estas personas, 8 son menores y 4 son adultos, entre ellos el que se mantiene prófugo.

La fuga ocurrió cuando estos ciudadanos, que cumplen condenas en el centro, realizaban labores de limpieza en las áreas aledañas al recinto, momento que aprovecharon para evadirse agrediendo a uno de los custodios.

El prófugo cumple condena por homicidio y tentativa de homicidio, al igual que algunos de los que fueron recapturados en zonas boscosas.

Los custodios activaron de inmediato la alerta, lo que llevó a la Policía a desplegar un operativo masivo.

Las autoridades mantienen operativos en sectores cercanos, incluyendo Río Alejandro, áreas de la Costa Arriba de Colón y barriadas aledañas.

Al menos 46 agentes policiales de calle, linces y el uso de drones se mantienen activos en el operativo.

