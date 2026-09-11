A un mes de la desaparición de Jafeth González, familiares y compañeros exigen respuestas

La actividad, de carácter pacífico, se desarrolló en la UTP como una muestra de solidaridad con la familia y para mantener vigente el llamado de encontrar al joven.

Santiago de Veraguas/A un mes de la desaparición de Jafeth González, familiares, amigos y compañeros de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) realizaron una cadena humana en la ciudad de Santiago de Veraguas, como un llamado para que las autoridades intensifiquen las investigaciones y se conozca su paradero.

La actividad, de carácter pacífico, se desarrolló en la UTP como una muestra de solidaridad con la familia y para mantener vigente el llamado de encontrar al joven.

Jaimi Urriola, madre de Jafeth, expresó que la desaparición ha representado una agonía para la familia, pero aseguró que mantienen la esperanza de volver a verlo.

"Esto es algo una agonía, pero gracias al apoyo de la familia tecnológica de aquí de la universidad, amistades, hermanos en Cristo, nuestra fe no ha menguado. Seguimos esperando; donde quiera que estés, Jafeth, nosotros te amamos, sabemos que tú vas a volver", manifestó.

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La rectora de la UTP, Ángela Laguna, también pidió respuestas a las autoridades.

"Nosotros exigimos a las autoridades una explicación, una respuesta. Los padres de Yafer merecen una respuesta, sus compañeros merecen una respuesta", señaló.

La manifestación también contó con la participación de estudiantes, quienes expresaron su preocupación por la desaparición del joven.

"Angustiado por su, angustiado por su desaparición, esperemos que lo encuentren lo más rápido posible con la ayuda de las autoridades", dijo Gilbert Concepción, estudiante de la UTP.

El llamado no se limitó a la provincia de Veraguas. En la sede central de la Universidad Tecnológica de Panamá, en la provincia de Panamá, también se realizó una protesta pacífica para pedir que Jafeth González sea encontrado.

Mientras familiares y compañeros mantienen este llamado, las investigaciones por la desaparición y homicidio del joven sumaron este jueves una nueva aprehensión.

El caso suma seis personas vinculadas: cuatro menores de edad y dos adultos, de 18 y 19 años.

A un mes de la desaparición, la familia de Jafeth continúa esperando respuestas y su regreso, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.