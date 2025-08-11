'Mi Retiro Seguro': Caja de Seguro Social garantiza que las cuotas no se pierden aunque deje de cotizar

En cualquier caso de inconsistencia, el asegurado debe reportar a través de la plataforma para que se puedan hacer las correcciones.

Ciudad de Panamá/Tras el lanzamiento de “Mi Retiro Seguro”, la calculadora de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), César Herrera, director de Finanzas, y Denis Vergara, director de Tecnología, continuaron aclarando dudas relacionadas con los cálculos que realiza la nueva herramienta digital de la institución.

A la fecha, en la plataforma ya se han registrado más de 700 mil personas y, de igual forma, se han recibido cientos de ataques cibernéticos.

“Es el primer intento de la Caja de Seguro Social de llevar años y décadas de información hacia una herramienta”, indicó Herrera.

Hasta el 18 de agosto de 2026 es la fecha límite que se estableció para quienes deseen cambiarse del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido [solidario] al nuevo sistema que establece la Ley 462 de 2025, ya que quienes están en el Subsistema Mixto de Pensiones pasarán de forma automática al nuevo sistema si les faltan más de 7 años para llegar a su edad de retiro, explicó Herrera.

“¿Qué pasa si desde el 2020 no se ha cotizado porque no se ha conseguido trabajo, pero ya se tienen 243 cuotas y la edad este año es 50? ¿Qué pasa si no se logra cotizar por no tener empleo formal y no poder pagar seguro?”, es una de las tantas preguntas que se realizan los usuarios en redes sociales tras conocer sobre esta herramienta.

En este caso particular, el funcionario explicó que, por ejemplo, si es mujer, debe esperar hasta los 57 años para recibir el 60% de sus mejores 10 años de salario si está en el de beneficio definido, independientemente de que no esté cotizando porque ya cumplió con las cuotas mínimas. Si está en el sistema mixto, su dinero permanecerá en una cuenta de ahorros hasta cuando cumpla su edad de jubilación.

En Noticias AM se analizaron otros casos de la vida real.

El primero correspondió al de una mujer que pertenece al sistema solidario y que cuenta con 323 cuotas, a quien el sistema le recomienda que se quede en el sistema solidario al realizar los cálculos de la pensión estimada.

¿Puede perder las cuotas si no logra conseguir trabajo durante varios años?

A esta consulta, el director de Finanzas subrayó que “nada se pierde”, ya que, en el caso de quienes están en sistema mixto, se trata de una “cuenta nominal a nombre suyo, a la cual usted tiene derecho cuando llegue a cierta edad; ese dinero no se va a perder”.

Por otro lado, se analizó el caso de una persona que pertenece al Subsistema Mixto de Pensiones y le faltan 7 años para cumplir la edad de jubilación, con un aporte total de cuotas de 424 y un salario mensual estimado de más de 6,000 dólares.

Al finalizar los cálculos, a esta persona el sistema le indicó que su pensión estimada sería de $2,271.54, sin embargo, la plataforma le recomendó cambiarse al Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria (Sucgs), ya que, si se cambia, su pensión estimada sería de $2,934.68.

¿Qué es la indemnización única?

Si usted se encuentra en el sistema solidario y no llegó a las 240 cuotas mínimas que se requieren para la pensión, usted puede aplicar a una indemnización. A través de este proceso, la CSS le devolverá en un solo cheque el 100% de las cuotas aportadas en términos de Invalidez, Vejez y Muerte, sin intereses, explicó Herrera.

¿Qué pasará con el ahorro que tienen los usuarios del sistema mixto?

Si está a más de 7 años de jubilarse, la CSS agarrará los fondos y los pasará al nuevo sistema, pero si está a menos de 7 años, la CSS le da la opción de retirarse con los fondos del sistema mixto o cambiarse al nuevo sistema. Podrá tomar esta decisión hasta el 18 de agosto de 2026.

Los funcionarios señalaron que, ante cualquier inconsistencia, el asegurado debe reportarla a través de la plataforma para que puedan realizarse las correcciones correspondientes.