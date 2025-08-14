MiAmbiente inspecciona ríos y sistemas de aguas residuales en Chiriquí

La jornada incluyó monitoreo de calidad de agua, identificación de puntos críticos de contaminación y verificación de plantas de tratamiento.

Ciudad de Panamá/Técnicos del equipo 'SWAT' de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda) del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizaron inspecciones y tomas de muestras en ríos, afluentes y sistemas de tratamiento de aguas residuales en la provincia de Chiriquí. El objetivo fue evaluar la calidad del agua y revisar el manejo de descargas en zonas residenciales y productivas.

Según Omar Lastra, técnico de Diveda, las acciones se enfocaron en tres frentes: monitoreo del río Chiriquí Viejo, parte del río David y sus afluentes. Recorrido por puntos críticos de contaminación en el río David y quebrada La Vergüenza.

"En sitios con deficiencias, se emitieron recomendaciones, plazos de adecuación e incluso procesos administrativos", detalló Lastra.

La jefa de Diveda en Chiriquí, Eneida Palma, explicó que también se tomaron muestras en plantas de tratamiento de residenciales y en puntos estratégicos de ríos y quebradas.

"El análisis de laboratorio confirmará si el agua descargada cumple los parámetros permitidos. Buscamos documentar los puntos críticos para crear una base de datos y ordenar la situación", señaló Palma.

Durante la jornada, la directora regional encargada, Estefani Barrios, y técnicos atendieron dos casos específicos: descargas de aguas residuales sobre el malecón de Puerto Armuelles y una tubería rota en la vía principal de la cabecera, que vierte aguas contaminadas a una quebrada que atraviesa varias comunidades.

Jonathan Rodríguez, supervisor del equipo 'SWAT', indicó que en ambos puntos se tomaron muestras para determinar el grado de contaminación y responsabilidades.

"Queremos soluciones conjuntas a un problema histórico que impacta la salud y el ambiente", afirmó Rodríguez.

MiAmbiente recalcó que este trabajo requiere coordinación con la Asamblea Nacional, municipios, juntas comunales y otras instituciones, siguiendo la línea del ministro Juan Carlos Navarro de impulsar acciones integrales que garanticen saneamiento y protección de los cuerpos de agua.