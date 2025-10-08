MiBus convoca a sesión de homologación para la licitación internacional de compra de buses eléctricos

Mi Bus abre convocatoria para integrar autobuses y tecnología sostenible en la ciudad

Ciudad de Panamá/El sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá busca modernizarse con la incorporación de autobuses eléctricos y soluciones tecnológicas innovadoras. MiBus anunció la convocatoria para la sesión de homologación de la Licitación Pública Internacional, dirigida a fabricantes, proveedores y consorcios interesados en participar.

La iniciativa contempla no solo la adquisición de unidades cero emisiones, sino también la instalación de infraestructura de recarga rápida, sistemas inteligentes de operación y programas de mantenimiento y capacitación para el personal; con esto se busca ofrecer un transporte más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

La sesión virtual de homologación está programada para el viernes 10 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m. y se realizará mediante Google Meet, con el código zrv-gptb-gsh. Durante el encuentro se responderán dudas y se aclararán detalles relacionados con los requisitos técnicos y administrativos del proceso.

La documentación completa del proceso se encuentra disponible en los portales de PanamaCompra y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde los interesados pueden revisar los lineamientos oficiales.

Con este proyecto, MiBus reafirma su compromiso con un transporte público más limpio, eficiente y alineado con estándares internacionales de sostenibilidad urbana, beneficiando a miles de usuarios en Panamá y San Miguelito.

