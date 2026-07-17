MIDA busca fortalecer producción de café robusta en Colón y Panamá Norte

La iniciativa busca aumentar la producción nacional de esta variedad de café, diversificar la actividad agrícola y generar nuevas oportunidades económicas para las familias dedicadas al cultivo.

Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) continúa ampliando el Plan Nacional de Café Robusta mediante un proyecto de inversión que beneficia a 100 productores de Colón y Panamá Norte.

La iniciativa busca aumentar la producción nacional de esta variedad de café, diversificar la actividad agrícola y generar nuevas oportunidades económicas para las familias dedicadas al cultivo.

Como parte del proyecto, el MIDA desarrolla un programa de capacitación y asistencia técnica para acompañar a los productores en el establecimiento y manejo de nuevas plantaciones.

Durante los últimos seis meses, técnicos de la regional del MIDA en Colón y especialistas de la Dirección de Agronegocios han realizado inducciones, días de campo y prácticas sobre trazado de parcelas, distanciamiento entre plantas, manejo agronómico, nutrición y control fitosanitario.

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También se han abordado temas relacionados con el monitoreo de plagas, la elaboración de trampas artesanales para combatir la broca del café y la aplicación de buenas prácticas agrícolas orientadas a mejorar los rendimientos y la calidad de la producción.

El proyecto se ejecuta en sectores de Costa Arriba, Costa Abajo, el Corredor Transístmico de Colón y Panamá Norte, donde los productores reciben acompañamiento técnico permanente.

De acuerdo con el MIDA, estas zonas cuentan con condiciones agroclimáticas favorables para el desarrollo sostenible del café robusta y representan un importante potencial para consolidar nuevas áreas productivas.

Entre los principales beneficios del plan se encuentran el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los caficultores, el acceso a material de siembra de calidad, la implementación de nuevas tecnologías y el mejoramiento de la productividad por hectárea.

La iniciativa también busca impulsar la agricultura familiar, generar ingresos para las comunidades rurales y promover una caficultura más sostenible y resiliente ante los efectos del cambio climático.

Además, se pretende mejorar las posibilidades de comercialización del café robusta panameño en los mercados nacionales e internacionales.

El avance del plan en Colón se refleja en la realización continua de capacitaciones, el establecimiento de nuevas parcelas, el seguimiento técnico en campo y la organización de los productores para fortalecer una cadena productiva más competitiva.