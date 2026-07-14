Veraguas realizará su primera Expoferia del Café para impulsar a productores locales

La Primera Expoferia del Café se desarrollará en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Mall de Santiago, en la provincia de Veraguas.

Veraguas/Con el objetivo de promover la producción cafetalera de la provincia y generar nuevas oportunidades de comercialización para los productores, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Veraguas, en alianza con la Gobernación de la provincia, realizará la Primera Expoferia del Café el próximo 24 de julio en las instalaciones del Mall de Santiago.

La actividad reunirá a productores, emprendedores y especialistas del sector cafetalero en un espacio destinado a dar a conocer la calidad del café veragüense y fortalecer su posicionamiento en el mercado.

Durante la jornada, los asistentes podrán degustar y adquirir distintas variedades de café cultivadas en la provincia, además de conocer productos derivados y artesanales elaborados por emprendedores locales.

El evento también contará con la participación de catadores, expertos en innovación y autoridades provinciales, quienes compartirán experiencias y conocimientos relacionados con la producción y el valor agregado del café.

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Las autoridades del MIDA y de la Gobernación hicieron un llamado a la ciudadanía para asistir a la expoferia y respaldar a los productores de la región. Destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen al fortalecimiento de la economía rural y promueven el reconocimiento del café veragüense como un producto de alta calidad.

La Primera Expoferia del Café se desarrollará en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Mall de Santiago, en la provincia de Veraguas.