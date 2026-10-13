MIDA | Cinco cachorros se preparan para detectar productos agropecuarios en Panamá

Los caninos se encuentran en las primeras etapas de un proceso que busca prepararlos para futuras labores de inspección en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos.

Ciudad de Panamá/Cinco cachorros iniciaron su formación especializada para detectar productos agropecuarios en el Centro de Entrenamiento Canino de la Unidad Canina de Cuarentena Agropecuaria (UCA), del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Los caninos se encuentran en las primeras etapas de un proceso que busca prepararlos para futuras labores de inspección en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos, como parte de los controles para detectar productos agropecuarios.

La formación comienza con una evaluación general de cada cachorro para identificar sus instintos e impulsos naturales, características que permiten determinar cómo responden a los ejercicios y orientar su entrenamiento.

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El programa también incluye una fase progresiva de socialización y adaptación a distintos ambientes. Para ello, los animales son expuestos de manera controlada a diferentes ruidos y superficies, como baldosas, grama y gravilla, con el objetivo de que puedan desenvolverse con seguridad en los escenarios donde podrían realizar sus futuras tareas.

Otro componente fundamental es la relación entre cada canino y su manejador. Desde el inicio se trabaja en el desarrollo de la confianza y el vínculo entre ambos, elementos necesarios para que puedan actuar de manera coordinada durante las inspecciones.

Además, el entrenamiento incorpora ejercicios de impronta, mediante los cuales se establecen respuestas y asociaciones que servirán de base para las siguientes fases de detección de productos agropecuarios.

De acuerdo con el MIDA, los cinco cachorros mantienen un buen estado de salud y presentan avances positivos conforme a las etapas establecidas por el programa de entrenamiento de la Unidad Canina.