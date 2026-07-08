MIDA refuerza vigilancia sanitaria tras detectar primer caso de rabia silvestre en bovino en Veraguas

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Salud Animal en Veraguas, mantiene activada la vigilancia sanitaria luego de confirmarse un caso de rabia silvestre en un bovino hembra de 20 meses de edad, detectado en una finca de la comunidad de Los Pardos, corregimiento de San Juan, distrito de San Francisco.

De acuerdo con la entidad, este corresponde al primer caso de rabia silvestre registrado en la provincia durante el año 2026, por lo que se activó de inmediato un plan de respuesta para contener la enfermedad y proteger a los animales susceptibles.

Como parte de las acciones implementadas, el personal técnico del MIDA apoyó a los productores en la vacunación preventiva de bovinos, equinos y otras especies vulnerables dentro de un radio de 10 kilómetros alrededor de la finca donde se confirmó el caso, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del virus.

Además, la institución estableció la vacunación obligatoria para todas las especies susceptibles que ingresen o sean movilizadas hacia las comunidades incluidas en el Memorándum DSA-RABIA-028-2026. También recordó que, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 20 del 13 de abril de 1999, se mantendrá un periodo de vigilancia de 30 días posteriores a la vacunación, durante el cual estará restringido el movimiento de los animales pertenecientes al hato intervenido.

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Como parte de la estrategia de prevención, el MIDA desarrolla jornadas de orientación y capacitación dirigidas a productores pecuarios sobre la identificación de los síntomas, las medidas preventivas y la importancia de reportar oportunamente cualquier sospecha de rabia silvestre. Estas actividades se realizan en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), encargado de aplicar las medidas preventivas para proteger la salud de las personas.

En paralelo, técnicos de las agencias del MIDA en Arenas, Las Palmas, Montijo, Atalaya, Santiago y San Francisco llevaron a cabo una jornada de captura y control de murciélagos hematófagos, considerados los principales transmisores de la rabia silvestre en el ganado. Durante la operación fueron capturados 34 ejemplares, a los cuales se les aplicaron las medidas de control contempladas en el programa nacional.

El MIDA informó que continuará realizando visitas periódicas a las fincas ubicadas dentro del área de intervención para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, supervisar el avance de la vacunación y brindar asistencia técnica a los productores, con el propósito de evitar nuevos casos de la enfermedad en la provincia.