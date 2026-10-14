MIDA registra 961 intercepciones de insectos en productos importados durante el tercer trimestre

De acuerdo con la entidad, septiembre concentró la mayor cantidad de detecciones en productos destinados al consumo, con 412 intercepciones, seguido de agosto, con 169, y julio, con 84.

Ciudad de Panamá/Un total de 961 intercepciones de insectos asociados a productos importados se registraron en Panamá durante julio, agosto y septiembre de 2026, como resultado de las inspecciones y labores de vigilancia que realiza la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en los distintos puntos de ingreso al país.

De acuerdo con la entidad, septiembre concentró la mayor cantidad de detecciones en productos destinados al consumo, con 412 intercepciones, seguido de agosto, con 169, y julio, con 84.

En cuanto a los productos reglamentados no destinados al consumo humano, en julio se detectaron 60 incidencias de plagas, sin reportes asociados a contenedores ni embalajes de madera. En agosto se contabilizaron 71 intercepciones en esta categoría, de las cuales 25 estaban relacionadas con contenedores y embalajes de madera.

Para septiembre, el MIDA reportó 10 intercepciones en productos no destinados al consumo y otras 155 en contenedores o embalajes de madera, la cifra más alta del trimestre para este último grupo.

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Entre los hallazgos del período, las autoridades identificaron una plaga de interés cuarentenario, clasificada en la categoría A1, asociada a un alimento para mascotas.

Según el MIDA, esta clasificación corresponde a organismos que no están presentes en el país y cuya introducción podría representar un riesgo para la producción agrícola nacional.

El diagnóstico determinó que se trataba de un insecto del grupo de los escarabajos, capaz de afectar productos almacenados y otros bienes de origen animal o vegetal. Su detección permitió establecer las medidas técnicas correspondientes para prevenir su posible ingreso y propagación.

La entidad destacó que las inspecciones, los muestreos y los diagnósticos en los puntos de entrada al territorio nacional son parte de las acciones de prevención para evitar el establecimiento de plagas que puedan afectar la producción agropecuaria panameña.