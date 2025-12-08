Mides reanudará pagos de transferencias monetarias en Darién y la comarca Emberá-Wounaan

Según la entidad, esta decisión se da tras la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, que confirmaron condiciones favorables para garantizar el desplazamiento seguro del personal mediante rutas aéreas y acuáticas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en las áreas de difícil acceso de la provincia de Darién y la Comarca Emberá-Wounaan se reanudarán del 17 al 21 de diciembre, informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Según la entidad, esta decisión se da tras la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, que confirmaron condiciones favorables para garantizar el desplazamiento seguro del personal mediante rutas aéreas y acuáticas.

El Mides indicó que se retomarán los pagos en los corregimientos de Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimatí y Garachiné, todos pertenecientes a la provincia de Darién. Por su parte, en la comarca Emberá-Wounaan, la reanudación del proceso incluirá los corregimientos de Manuel Ortega, Cirilo Gaynora, Río Sábalo y Jingurudó.

La institución agradeció a la población por su comprensión y paciencia durante la suspensión temporal de los pagos, motivada por condiciones de seguridad que impedían realizar los traslados.