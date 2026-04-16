Lanzan el Jazz Experience, por primera vez en Pedasí el próximo 30 de mayo

En paralelo, el Ministerio de Cultura desarrollará el Festival de Grupos de Cámara del 7 al 16 de mayo en la Ciudad de las Artes, con presentaciones orquestales y un cierre en El Valle de Antón.

El distrito de Pedasí será sede, por primera vez, del Festival Jazz Experience, una iniciativa del Ministerio de Cultura que busca llevar espectáculos musicales de alto nivel a distintas regiones del país.

El evento se realizará el 30 de mayo en la plaza central, con entrada gratuita, marcando un hito cultural para esta zona del país al convertirse en el primer destino de este festival. La actividad cuenta con el respaldo del alcalde del distrito, Miguel Batista.

De acuerdo con Gianni Bianchini Torres, director nacional de las Artes del Ministerio de Cultura, la elección de Pedasí responde a una estrategia de descentralización cultural que busca acercar el jazz a nuevas audiencias fuera de la capital. El próximo lugar será Boquete.

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En paralelo, el Ministerio de Cultura desarrollará el Festival de Grupos de Cámara del 7 al 16 de mayo en la Ciudad de las Artes, con presentaciones orquestales y un cierre en El Valle de Antón.

Además, la agenda cultural se extenderá a otras regiones como Boquete, Colón y Panamá Norte, como parte de los esfuerzos por fortalecer el acceso a las artes a nivel nacional.

Información de Jorge Quirós

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