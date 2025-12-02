Meduca mantiene sanciones a estudiantes del Colegio Altos de San Francisco tras difundirse video de pelea

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que sostuvo un encuentro con las adolescentes involucradas, a quienes escuchó para comprender el origen del conflicto. Aunque los directivos del plantel ya aplicaron sanciones, la ministra señaló que estas se mantienen y que el enfoque ahora será acompañarlas en un proceso de formación.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió este martes al caso de la pelea que se suscitó entre tres estudiantes del Colegio Altos de San Francisco en La Chorrera, un hecho que quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales y generó preocupación por los niveles de violencia dentro de los centros educativos del país.

Molinar confirmó que sostuvo un encuentro con las adolescentes involucradas, a quienes escuchó para comprender el origen del conflicto. Aunque los directivos del plantel ya aplicaron sanciones, la ministra señaló que estas se mantienen y que el enfoque ahora será acompañarlas en un proceso de formación.

“La escuela puso unas sanciones y yo las tengo que respetar; esas sanciones se mantienen. Vamos a hacer con ellas un trabajo: Van a ser líderes en su escuela y van a cambiar su entorno. Esto negativo se va a convertir en un trampolín hacia cosas muy grandes, no solo en la vida de ellas, sino en la vida de quienes giran en torno a ellas”, expresó.

Las autoridades reiteraron que la dirección del colegio avisó que las medidas disciplinarias ya fueron ejecutadas, mientras el Meduca continúa dando seguimiento al caso. Las declaraciones de Molinar fueron ofrecidas durante el acto de inicio de la construcción de un nuevo centro educativo en Puerto Caimito, obra estimada en 24 millones de dólares y cuya entrega está programada para abril de 2027. El plantel beneficiará a unos 3,500 estudiantes.

Con información de Luis de Jesús Mendoza