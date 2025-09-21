Urgencias pediátricas en Panamá: ¿Cómo identificarlas y a dónde acudir?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define una urgencia como la percepción de un padre o madre de que su hijo requiere atención médica inmediata.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la ciudadanía el viernes 19 de septiembre a hacer un uso responsable de las instalaciones de emergencia pediátrica, con el fin de garantizar una atención rápida y eficaz a los niños y niñas que realmente lo necesitan.

Esto producto de la creciente demanda en los servicios de urgencias. El doctor Vicente Paredes, coordinador nacional de Emergencias del Minsa, advirtió que las patologías en la niñez pueden evolucionar con rapidez, por lo que es fundamental que padres y cuidadores sepan identificar cuándo se trata de una verdadera urgencia.

Recordó, además, que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) define una urgencia como la percepción de un padre o madre de que su hijo requiere atención médica inmediata.

¿Qué hacer ante una urgencia pediátrica?

Paredes explicó que, en caso de una emergencia, los padres pueden comunicarse al 9-1-1, donde un equipo de médicos y paramédicos ofrece orientación sobre el centro de salud más adecuado al que deben acudir.

Si la situación lo amerita, se coordina el traslado en ambulancia y se brindan recomendaciones para estabilizar al menor mientras llega la ayuda.

Red de atención en tres niveles

El sistema de salud panameño cuenta con una red estructurada de atención:

Primer nivel (centros de salud): áreas de urgencias para cuadros clínicos leves o moderados.

áreas de urgencias para cuadros clínicos leves o moderados. Segundo nivel (hospitales como San Miguel Arcángel y Nicolás A. Solano): atención de mayor complejidad.

atención de mayor complejidad. Tercer nivel (hospitales especializados como el Hospital del Niño): manejo de patologías graves y altamente especializadas.

Según el galeno, los servicios de urgencias pediátricas atienden a pacientes menores de 14 años. A partir de esa edad, los adolescentes son valorados por médicos generales, ya que los tratamientos y dosis de medicamentos se asemejan a los de un adulto.

Principales atenciones

Entre las patologías más frecuentes en las salas de urgencias pediátricas figuran:

Infecciones respiratorias

Enfermedades gastrointestinales (vómitos y diarreas)

(vómitos y diarreas) Traumatismos por caídas o golpes

La entidad instó a los padres y cuidadores a no acudir directamente a hospitales de alta complejidad cuando la condición del niño no sea grave, con el fin de evitar la saturación de estos servicios y permitir que los recursos se destinen a los pacientes en estado crítico. El Minsa reiteró la importancia de mantener a mano la línea de emergencias 911 para recibir orientación inmediata.