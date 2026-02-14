Ministerio de Salud certifica cisternas de agua para el Carnaval de Santiago

Las autoridades han insistido en la importancia de mantener el control y evitar excesos durante el Carnaval, como parte de las medidas de seguridad y salud pública.

Veraguas/En Santiago, la jornada del sábado de Carnaval avanzó con acciones de verificación sanitaria de cara a los cuatro días de fiesta.

El director regional de Salud de Veraguas, Xavier Torres, explicó que desde temprano en la mañana se llevó a cabo la revisión de los vehículos cisterna que abastecerán de agua a La Placita donde se desarrollan las actividades carnavalescas. Detalló que los carros cisterna fueron verificados y certificados por el Ministerio de Salud, con especial atención a la cantidad de cloro utilizada para la desinfección de los sistemas de agua que se emplearán durante la tradicional “mojadera”.

Señaló que mantener la concentración adecuada de cloro es fundamental para proteger la salud de la población; un exceso podría causar irritaciones, conjuntivitis, quemaduras leves o comezón en la piel. Asimismo, aseguró que estos operativos continuarán durante los cuatro días de las festividades.

Por su parte, un visitante del Carnaval dijo que es su primera vez en las celebraciones de Santiago. Comentó que ha escuchado que son “muy buenos” y que desea “experimentar para ver qué pasa”, reflejando la expectativa y afluencia creciente de personas que ya han comenzado a llegar para disfrutar de los días de fiesta.

Las autoridades han insistido en la importancia de mantener el control y evitar excesos durante el Carnaval, como parte de las medidas de seguridad y salud pública que se implementan en la provincia para resguardar a asistentes locales y visitantes nacionales.

