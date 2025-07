Ministra de Educación dice que 'no puede firmar finiquito de huelga' docente porque es 'ilegal'

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reafirmó su postura frente a la huelga docente indefinida que mantienen los gremios magisteriales en el país, calificando la medida como "ilegal" y reiterando que no se pagarán los salarios a quienes se mantengan fuera de las aulas.

"No puedo firmar un finiquito de huelga porque esto no es una huelga legal", subrayó Molinar.

Y es que algunos gremios de docentes han manifestado la posibilidad de volver a clases, solicitando que se mantengan las garantías laborales sin represalias y que se les paguen los salarios retenidos desde hace dos meses.

Sin embargo, Molinar cuestionó duramente las acciones de los gremios, asegurando que han optado por una ruta de confrontación en lugar de diálogo.

“Yo tengo que cumplir la norma: si no trabajas, no puedes recibir paga. Eso no se puede hacer. Lo único que hemos pedido es que, por favor, regresen a clases”, insistió.⁣

Cabe mencionar que, según la ministra, más del 90% de las escuelas ya están en clases regulares y la mayoría de los docentes han retornado, pero algunos gremios docentes insisten en mantenerse en la huelga iniciada el pasado 23 de abril.

Las declaraciones de la titular de Educación se dieron durante la clausura de la Expo Vocacional Futuro 360.

Mientras los gremios docentes continúan buscando acercamientos para el diálogo y llegar a un acuerdo, el Meduca sigue con un proceso de nombramiento docente temporal para garantizar la continuidad del año lectivo sin generar mayores afectaciones.

Como parte de este proceso, "se le abre un proceso al docente en huelga, se le notifica, queda suspendido y se nombra un nuevo educador", detalló Molinar previamente.

Información de Kayra Saldaña