Ministra de Trabajo justifica demanda contra Suntracs y dice que revisarán el decreto de capacitación sindical

Ciudad de Panamá, Panamá/La decisión del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) de demandar la disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) ha sacudido el panorama laboral panameño. La ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, abordó en el programa Radar la controvertida medida, defendiéndola enérgicamente y argumentando que no se trata de un ataque al sindicalismo, sino de una acción necesaria para proteger a los trabajadores y asegurar la transparencia y responsabilidad de las organizaciones sindicales.

Fue puntual al indicar que se revisará el decreto de la capacitación sindical y se aperturará el "fondo que le pertenece a las organizaciones sociales".

La ministra Muñoz enfatizó la seriedad con la que se tomó esta determinación. "La verdad es que una decisión para un Ministerio de Trabajo que promueve la creación de sindicatos de organizaciones sociales responsables, que sean esta contraparte y este equilibrio en la relación laboral, no fue una decisión tomada a la ligera", afirmó.

Sus declaraciones buscan disipar la percepción de que la medida es arbitraria o motivada por intereses políticos, presentándola como el resultado de una evaluación profunda y fundamentada en la conducta del sindicato.

Según la titular de la cartera laboral, Suntracs se ha desviado drásticamente de sus objetivos fundacionales, incurriendo en actos de extorsión, violencia, estafa y abuso de poder. Estas acusaciones no son nuevas para la opinión pública panameña. "Este es un sindicato que no lo dice la ministra de Trabajo, lo dice el pueblo panameño constantemente y se ve, y las pruebas presentadas en esta demanda no son pruebas presentadas por un recabo de la ministra, es una prueba presentada de los medios de comunicación en efecto que han evidenciado año tras año cómo este sindicato se ha apartado constantemente de los fines por los que fue creado", puntualizó Muñoz, refiriéndose a un historial de reportes y denuncias que, según el Mitradel, sustentan la demanda.

Muñoz fue enfática al desmentir que la acción sea un ataque político; en su lugar, la presentó como una iniciativa para "abrir oportunidades a otros sindicatos y erradicar el 'antisindicalismo' que ha prevalecido". La ministra criticó duramente la noción de un sindicato "único" en la construcción. "No hay nada más antisindical que decir sindicato único de la construcción; hay otros sindicatos de la construcción, no hay nada más antisindical que un grupo de sindicalistas excluya a centrales y federaciones y confederaciones, de un movimiento social", sentenció, sugiriendo que la dominancia de Suntracs ha sofocado la diversidad y el pluralismo sindical.

La demanda contra Suntracs no se limita a las acusaciones de haberse desviado de sus fines. La ministra también aludió a supuestas irregularidades financieras, destacando la responsabilidad del Estado en estos asuntos. "Nosotros tenemos que ser responsables y eso no es algo que atañe al Ministerio de Trabajo, sino a la sociedad bancaria, al tema bancario del país, cuando existe blanqueo de capitales y ha sido evidente", señaló, vinculando la situación a delitos comunes que trascienden lo laboral. Además, aclaró la distinción entre las investigaciones penales y la acción administrativa del Mitradel.

"Una cosa es la investigación penal, la investigación bancaria, los delitos comunes por los cuales la dirigencia del sindicato está siendo procesada e investigada, y otra cosa es la decisión administrativa del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué la decisión administrativa? Porque es una organización que evidentemente se ha apartado constantemente, no ahora, no en este periodo, sino hace muchos años, de los fines por los cuales [fue creada]", explicó Muñoz.

La ministra también abordó la frustración de los esfuerzos de diálogo. "La vía y agotar la vía del diálogo ha sido lo que han hecho gobiernos anteriores constantemente y nosotros también al abrir la puerta, al tener conversaciones, al conversar; esa vía fue agotada, el diálogo fue agotado", reveló, indicando que la disolución no es la primera opción, sino un último recurso después de intentar otras soluciones.

Uno de los puntos más álgidos de la argumentación de la ministra fue la situación de los trabajadores presuntamente estafados por el sindicato. "¿Cómo me dices que tú defiendes el derecho de los trabajadores cuando tienes 412 trabajadores estafados por ti, por esa organización que supuestamente defiende?", cuestionó Muñoz, poniendo en tela de juicio la credibilidad del Suntracs como defensor de los derechos laborales. En este contexto, el Mitradel ha tomado medidas para asegurar que los beneficios laborales no se vean afectados por la situación legal del sindicato. "La convención colectiva del Ministerio de Trabajo ratifica los artículos del código que respaldan el vencimiento o la vigencia de una convención colectiva y nosotros emitimos una resolución ministerial el día de ayer haciendo un llamado a las empresas a cumplir los beneficios que tenga o no la convención colectiva", aseguró.

Finalmente, la ministra Muñoz envió un mensaje directo a los trabajadores de la construcción. "Este ministerio va a preservar sus plazas de empleo, este ministerio va a velar porque se respete el derecho del trabajador y no quiero, y es un mensaje claro a todos los trabajadores de la construcción, de la misma manera como fueron protegidos cuando querían regresar a sus puestos de trabajo y la dirigencia iba a las construcciones y no les quería permitir que entraran a trabajar, este ministerio está para apoyar al trabajador y defender al trabajador", prometió, enfatizando que la medida busca beneficiar a la base trabajadora. La ministra también lamentó cómo la dirigencia de Suntracs ha impedido el acceso a fondos de educación sindical para otros gremios. "En este país existen 544 sindicatos que este tipo de dirigencia no le ha permitido acceder a los fondos de educación sindical, por ejemplo; con 56 federaciones que existen, solo una parte mínima recibe los fondos y capacitación", dijo.

Muñoz concluyó su intervención con una visión clara de lo que espera del sindicalismo en Panamá: "Tu derecho termina donde empieza el mío y si tú violas mi derecho de libertad de tránsito, estás vulnerando mi derecho". Y añadió: "Panamá necesita sindicatos responsables, libres, combativos, competitivos que crean un estado de derecho, no sindicatos que violen la ley." Su mensaje final fue de justicia para los trabajadores: "Es un mensaje a los trabajadores y trabajadoras honradas de este país, este es un ministerio que defiende sus derechos y no los derechos particulares de una dirigencia; se les va a hacer justicia que por 13 años no se les ha dado a estos 412 trabajadores que con una lucha legítima laboral conformada y comprobada por los órganos judiciales no se les respetó".

Un día después de que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunciara la presentación de una demanda para la disolución del Suntracs, la directiva del gremio reaccionó y calificó la acción como una “persecución política”.

En respuesta, la junta directiva de Suntracs se reunió el viernes con su equipo legal para analizar lo que consideran un ataque directo del gobierno. “Declaraciones que a nuestro juicio son ilegales, inconstitucionales y que constituyen un paso más en la persecución que lleva adelante este gobierno contra nuestro sindicato”, declaró uno de los dirigentes durante una conferencia.

El sábado, el secretario del Suntracs, Saúl Méndez, abandonó Panamá, luego de que se le otorgara un salvoconducto, debido a que Bolivia le otorgó asilo.

Méndez estuvo refugiado en la sede diplomática boliviana durante dos meses, luego de saltar la cerca el pasado 21 de mayo, cuando enfrentaba una orden de aprehensión de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada por presunta estafa agravada relacionada con terrenos en Isla Bastimentos, Bocas del Toro.

Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un supervisor de información digital.