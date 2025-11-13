Ministro Chapman afirma que Panamá esperará mejores condiciones para emitir bonos en mercado internacional

Chapman también se refirió al proyecto del tren Panamá–David , al que calificó como una aspiración compartida por muchos panameños.

Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró este jueves que Panamá solo acudirá al mercado internacional o global de bonos cuando existan “los términos y condiciones adecuados”, al responder a la consulta sobre la próxima emisión del país.

Esa es la pregunta que nos hacen todos los inversionistas. Iremos cuando estén los términos y condiciones adecuados. Tenemos una estrategia de financiamiento que está dando resultado; está disminuyendo la tasa de interés a la cual se financia el Gobierno Nacional y el apetito por comprar bonos panameños está aumentando dramáticamente día a día”, afirmó.

Chapman enfatizó que “el Gobierno Nacional no tiene ninguna urgencia ni necesidad apremiante de acudir al mercado global de bonos”, destacando que las condiciones actuales han permitido mejorar el costo del financiamiento y recuperar la confianza de los mercados internacionales.

El ministro también se refirió a la reciente decisión de Moody’s Investors Service, que mantuvo la calificación de riesgo soberano de Panamá en Baa3, según confirmó el presidente José Raúl Mulino en su conferencia semanal de este 13 de noviembre. Esta categoría corresponde a obligaciones consideradas de grado medio, con riesgo crediticio moderado y capacidad adecuada para honrar compromisos financieros a corto plazo.

No obstante, la perspectiva continúa siendo negativa, reflejando los desafíos fiscales del país, aunque la calificadora reconoce la resiliencia económica de Panamá y su compromiso con la estabilidad macroeconómica.

Chapman destacó que el precio de los bonos panameños “ha ido subiendo” y que “el costo de financiamiento se ha reducido”, impulsado por una percepción de riesgo más favorable en los mercados durante los últimos meses. “Los datos no mienten, dijo, a lo largo de este año las tasas de interés se han ido reduciendo”.

Sobre las propuestas de leyes especiales en las que trabaja el Ministerio, el titular del MEF explicó que, una vez finalizadas, se abrirá un proceso de retroalimentación con todos los interesados antes de presentar el paquete normativo al presidente y posteriormente a la Asamblea Nacional. Adelantó que la meta es avanzar en estos proyectos durante los primeros cuatro meses de la gestión.

Chapman también se refirió al proyecto del tren Panamá–David, al que calificó como una aspiración compartida por muchos panameños. “Es un proyecto ambicioso que muchos desean, no solo el presidente, pero hay que hacerlo bien (...)”, precisó.

De acuerdo a los últimos informes de la secretaría del Tren- Panamá este proyecto se busca hacer con fondos de empresas extranjeras.