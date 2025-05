'No se puede dejar de atender a los pacientes'; ministro de Salud rechaza paro médico

Ciudad de Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se pronunció este lunes sobre el paro médico anunciado por algunos gremios del sector salud, asegurando que las instalaciones sanitarias del país operarán con normalidad. Las declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista en Noticias AM, en medio de un ambiente social marcado por movilizaciones de diversos sectores laborales.

"La salud no tiene banderías políticas"

Durante la entrevista, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) calificó el llamado a paro como una acción impulsada por “grupos muy pequeños” dentro del gremio médico.

“Esto es algo difícil, algo complicado. La salud no tiene banderías políticas, y esto no es una excepción”, expresó Boyd Galindo, al tiempo que recordó su participación en la cruzada civilista contra la dictadura militar, en la que —según dijo— nunca se recurrió a paralizaciones del sistema de salud, ni siquiera en contextos de gran tensión política.

Uno de los temas centrales abordados por el ministro fue la Ley 462, recientemente aprobada, la cual ha sido señalada por los gremios como uno de los motivos del paro. Boyd defendió con firmeza la nueva legislación, asegurando que representa una mejora significativa respecto a la Ley 51.

“La Ley 462 no cambia la edad de jubilación. Establece que dentro de seis años se deberá discutir si se modifica, pero no ahora”, indicó. También resaltó que la normativa protege a las viudas, quienes, en caso de agotarse el fondo de su cónyuge, continuarán recibiendo el 50% de la pensión de por vida, un beneficio que antes no existía.

Boyd Galindo aseguró que durante ocho meses se trabajó junto a diversos gremios en la redacción y revisión de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

“La ley tiene exactamente lo que pedían: no se aumentó la edad de jubilación, no se incrementó la cuota obrera, los patronos son los que están asumiendo la carga. No se tocó a los bananeros, no se privatizaron los fondos”, enfatizó, calificando como “mentiras” muchos de los argumentos usados para justificar el paro.

Servicios de salud seguirán operando

Pese a las amenazas de paro, el ministro Boyd Galindo aseguró que todos los centros de salud públicos en el país estarán funcionando normalmente.

“El que no trabaja, no cobra. Eso es así. De los gremios registrados, apenas unos 10 o 15 están tratando de generar una revuelta”, manifestó. Incluso, mencionó haber recibido reportes —aún sin confirmar— sobre posibles influencias extranjeras involucradas en el movimiento.

“No se puede dejar de atender a los pacientes”

En un mensaje directo a los gremios en protesta, el ministro hizo un llamado a la responsabilidad. “Todo el mundo que quiera protestar puede hacerlo, tiene su derecho. Pero no pueden dejar de atender a los pacientes”, advirtió.

Agregó que si alguna persona sufre consecuencias por falta de atención médica, quienes hayan abandonado sus funciones deberán enfrentar las responsabilidades correspondientes. “Hay gente con necesidades muy grandes. No podemos usar la salud como herramienta política”, concluyó.