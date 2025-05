Minsa rechaza paro médico y anuncia que instalaciones de salud 'en todo el país mantendrán sus puertas abiertas'

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de las tensiones sociales que vive el país por el llamado a paro de labores por parte de diversos gremios médicos, el Ministerio de Salud (Minsa), dirigido por Fernando Boyd Galindo, anunció que, como entidad regente de la salud en Panamá, “rechaza toda medida de presión que afecte la atención de los pacientes y ponga en riesgo la vida de los ciudadanos”.

El Minsa reiteró a la población que todas sus instalaciones a nivel nacional permanecerán abiertas en sus horarios regulares, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud, a pesar del paro convocado.

El paro fue anunciado días atrás por la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), y comenzó este lunes 5 de mayo. Este gremio rechaza la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), argumentando que dicha normativa no resuelve los problemas administrativos que enfrenta la institución, tales como falta de insumos, escasez de especialistas, medicamentos, reactivos de laboratorio y equipos médicos.

A este panorama se suma la Asociación de Enfermeras de Panamá, que ha anunciado piquetes durante toda la semana del 5 al 8 de mayo; mientras que el lunes 9 de mayo en una gran marcha irán hasta la Presidencia de la República. Y será el 19 de mayo que irán a paro escalonado. Las enfermeras también rechazan la Ley 462, que reforma la CSS.

Por su parte, el director general de la CSS, Dino Mon, se pronunció el sábado advirtiendo que “el que no trabaja, no cobra”. Mon aseguró que no hay justificación para la medida y reiteró que la CSS garantizará la atención a todos los asegurados, llamando a la reflexión a los grupos que han anunciado su adhesión al paro.

El director también aseguró que no habrá interrupciones en los servicios de cirugía, farmacia ni laboratorios, e insistió en defender la Ley 462, calificándola como “la mejor ley que este país puede tener”. De acuerdo con el director de la CSS, “la normativa no incrementa la edad de jubilación, ni reduce los beneficios por debajo del 60 %, como andan diciendo por allí”.

Añadió además que “todo lo que ellos pidieron se incluyó en la ley”, haciendo referencia a sectores como trabajadores de la construcción y docentes, y advirtió sobre la proliferación de información falsa en torno a la reforma.

Mientras tanto, el ambiente en el sector salud continúa siendo tenso, con sectores divididos entre la defensa del sistema público y la crítica a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

Las autoridades han insistido en que las puertas están abiertas al diálogo, pero que no permitirán que las protestas afecten la atención de los pacientes ni la estabilidad del sistema.