Director de la CSS: 'No hay justificación para un paro' y advierte que 'el que no trabaja, no cobra'

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de una gira de trabajo por la región de Azuero, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, advirtió que “el que no trabaja, no cobra”, en respuesta al anuncio de paro de labores hecho por la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) para este lunes 5 de mayo.

De acuerdo con Mon, no hay justificación para el llamado a paro, y aseguró que la CSS garantizará la atención a cada uno de los asegurados. Hizo un llamado a la reflexión a los grupos que anunciaron que se sumarán a la medida.

Nuestros asegurados no tienen por qué pagar ningún precio en términos de los servicios de salud, que tantas veces se les atrasan, y que cada vez que faltan a su cita indudablemente ponen en peligro la salud de aquellos que nada tienen que ver con este problema. Pienso que la mayoría de nuestro personal va a estar allí”, manifestó.

Aseguró que no habrá interrupciones en los servicios de cirugía, farmacias ni laboratorios. Enfatizó que “el que no trabaja, no cobra”, aunque hizo un llamado al personal a presentarse a laborar. Insistió además en que la Ley 462 “es la mejor ley que este país puede tener”. Aclaró que dicha normativa no incrementa la edad de jubilación, ni reduce los beneficios por debajo del 60 %, “como andan diciendo por allí”. “Todo lo que ellos pidieron se incluyó en la ley”, afirmó, señalando que circula mucha información falsa.

Por su parte, la Amoacss ha expresado su rechazo a la Ley 462, que reforma la CSS, y asegura que los problemas administrativos —como la falta de insumos, médicos especialistas, medicamentos, reactivos de laboratorio y equipos médicos— no se solucionan con esta normativa.

Dicen que la Ley 462 afecta el Plan de Retiro Anticipado de los maestros... FALSO!



La ley 462 no afecta el programa de Plan de Retiro Anticipado de los educadores. pic.twitter.com/3b4CMQkW4D — CSSPanama (@CSSPanama) May 3, 2025

En el marco del llamado a paro, la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas emitió un comunicado en el que pidió a la comunidad de pacientes asistir con normalidad a sus citas médicas este lunes 5 de mayo.

Mon aseguró que se ha reunido con distintos gremios para explicar los alcances reales de la ley, y que no se corresponden con las versiones que circulan. A su juicio, quienes difunden esas aseveraciones lo hacen para generar caos. “Están usando la democracia para impedir que el país avance en su proceso de recuperación. Si seguimos en esta dinámica, el país no va a avanzar”, advirtió.

"Reclamos que no tienen ningún sentido; utilizan la ley, la soberanía y mencionan una serie de argumentos totalmente equivocados para mantener al país en parálisis”, dijo Mon.

Finalmente, dejó claro que “no va a haber ningún ambiente de echar para atrás la Ley 462”, la cual, según dijo, “tuvo el mayor nivel de concertación”. “Estuvimos cuatro meses en la mesa trabajando con todos los sectores. Fueron las voces vivas de la sociedad las que se escucharon en la Asamblea”, concluyó.

En una semana, la CSS publicaría en su sitio web la pensión que más le conviene ajustada a sus cuotas.

Con información de Javier Vega