Ministro de Seguridad irá el jueves a la Asamblea para solicitar la partida y cumplir con policías jubilados

Un grupo de jubilados de los estamentos de seguridad realizó una protesta frente al ministerio para exigir el pago completo de la prima de antigüedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Seguridad Frank Ábrego dijo que desde el año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no otorgó la partida presupuestaria para el pago de la prima de antigüedad a los policías jubilados y que otros dineros están esperando refrendo.

Las palabras se dieron antes de entrar a una reunión con alcaldes en Colón.

“Hay siete millones que están en la Contraloría por aprobación, este año el MEF nuevamente no nos dio el pago de la prima antigüedad para el otro año y el jueves vamos a la Asamblea para hablar con los señores diputados a ver si podemos conseguir la respectiva partida y poder cumplir con esta parte del presupuesto”, sostuvo.

Las personas alegan que se han reunido con autoridades del MEF y la contraloría y les han notificado que no están en el presupuesto de 2026.