Minsa inicia proyecto de rehabilitación de acueductos rurales por más de $5 millones

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) contrató de forma excepcional a la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A., para ejecutar el proyecto “Suministro, instalación e interconexión para la rehabilitación y mejora de acueductos rurales mediante perforación de pozos en comunidades rurales de Panamá”.

La contratación que fue autorizada por el Consejo de Gabinete, mediante resolución publicada en Gaceta Oficial, asciende a B/.5,599,609.20 incluyendo ITBMS, se desarrollará entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, con financiamiento proveniente de la partida presupuestaria G.101220424.001.541 correspondiente al año 2025 y fondos complementarios del 2026.

El Consejo de Gabinete justificó el uso del procedimiento excepcional al tratarse de un contrato que sobrepasa los B/.3 millones y cuya ejecución requiere respuesta inmediata para atender una necesidad básica de la población.

Según el Minsa, la ejecución de este proyecto es prioritaria para atender la necesidad urgente de agua potable y garantizar la seguridad hídrica de las poblaciones beneficiadas. Los pozos se conectarán a los acueductos existentes en 11 regiones de salud. El plan contempla la perforación de:

15 pozos en Chiriquí

12 en Panamá Este

22 en Panamá Oeste

15 en Veraguas

11 en Los Santos

11 en Herrera

15 en Coclé

6 en Colón

6 en Bocas del Toro

3 en la Comarca Ngäbe Buglé

6 en Panamá Metro

Proyecto prioritario de salud pública

De acuerdo con la resolución, el acceso al agua potable es considerado un derecho humano fundamental y una prioridad para el bienestar de las comunidades. Numerosas zonas rurales del país enfrentan carencias en el suministro del recurso hídrico, lo que limita su calidad de vida y genera riesgos de salud pública.

En este sentido, el Minsa identificó como prioritaria la ejecución del proyecto, que busca rehabilitar acueductos existentes, perforar pozos y garantizar interconexiones eficientes para asegurar agua segura en distintas comunidades rurales.

Empresa responsable

La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A., inscrita en el Registro Público al Folio Nº 524816 y representada legalmente por Juan Alejandro Sarmiento Otalora, será la encargada de desarrollar el proyecto, tras cumplir con los requisitos técnicos y legales exigidos.