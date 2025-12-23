Minsa iniciará distribución de cannabis medicinal en farmacias autorizadas

Se permitirá la comercialización de productos no controlados que contienen cannabidiol con actividad terapéutica, entre ellos cremas, ungüentos, gomitas, jarabes y aceites.

Ciudad de Panamá/El director de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), Uriel Pérez, informó que en los próximos días se iniciará la distribución de cannabis y productos derivados de cannabis medicinal en las farmacias autorizadas del país, una vez culminen los últimos trámites de importación.

Pérez explicó que, en una primera etapa, se permitirá la comercialización de productos no controlados que contienen cannabidiol (CBD) con actividad terapéutica, entre ellos cremas, ungüentos, gomitas, jarabes y aceites, los cuales podrán ser adquiridos sin prescripción médica.

“En los próximos días vas a tener productos, principalmente los que no son controlados, que tienen CBD con actividad terapéutica, así que ya vamos a tener cannabis medicinal disponible para todos los pacientes”, señaló el funcionario.

Detalló que estos primeros productos corresponderán a presentaciones de uso tópico y oral, mientras que los productos que contienen tetrahidrocannabinol (THC), sustancia que mantiene mayores controles por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, serán anunciados cuando el producto terminado ingrese oficialmente al mercado.

En una segunda fase, se dará paso a la distribución de productos medicinales controlados, los cuales deberán ser prescritos por un médico y estarán destinados únicamente a pacientes que se encuentren debidamente registrados en el programa de cannabis medicinal.

Las autoridades destacaron que esta medida busca ampliar las opciones terapéuticas para personas con condiciones específicas, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y de los controles sanitarios establecidos para el uso seguro del cannabis con fines medicinales.

Con información de Kayra Saldaña