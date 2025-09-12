Minsa reabre Clínica Amigable en San Miguelito para prevenir ITS y VIH

Brindará atención todos los martes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., a partir del 16 de septiembre.

Ciudad de Panamá/La Región de Salud de San Miguelito del Ministerio de Salud (Minsa) anunció la reapertura de la Clínica Amigable (CLAM) en el Centro de Salud de Torrijos Carter, que brindará atención todos los martes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., a partir del 16 de septiembre.

El objetivo principal de esta clínica es prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH mediante intervenciones oportunas, acompañadas de orientación en salud sexual.

Las CLAM surgen como respuesta a la necesidad de ofrecer servicios de salud inclusivos, libres de estigma y discriminación, especialmente dirigidos a trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas transgénero.

🔗Puedes leer: 'Clínicas amigables' del Minsa atienden a más de 3 mil personas en todo el país

El director médico del Centro de Salud de Torrijos Carter, Alexander Baré, destacó la importancia de acudir a controles de salud periódicos y utilizar correctamente las medidas de prevención como la forma más efectiva de evitar las ITS y el VIH.

Entre los servicios disponibles en la clínica se incluyen:

Controles de salud y laboratorios de rutina.

Pruebas específicas para VIH, sífilis y gonorrea.

Asesoría pre y post prueba.

Diagnóstico de clamidia y vaginosis bacteriana.

Citología vaginal (Papanicolaou).

Referencia a médicos especialistas según necesidad.

Orientación sobre el uso correcto del condón, cuya entrega será gratuita de acuerdo con la disponibilidad.

Por su parte, la directora regional de Salud en San Miguelito, Yaviletsy Centella, resaltó que en las CLAM laboran profesionales sensibilizados en la atención de la población clave, lo que garantiza un servicio digno, humano y libre de estigmatización.