Minsa realiza feria de salud en Albrook, carnés de verde y blanco son los más demandados

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) realizó este martes una feria de salud en la terminal de Albrook, con el propósito de facilitar a la población el acceso a trámites de carnet blanco y verde, además de brindar atención preventiva y orientación en temas de salud pública.

Durante la jornada, decenas de ciudadanos acudieron a los módulos instalados en uno de los puntos de mayor tránsito de la capital, donde pudieron realizarse evaluaciones médicas rápidas y gestionar la documentación que se exige para actividades como manipulación de alimentos, viajes interprovinciales y requisitos laborales. El Minsa destacó que esta estrategia busca descentralizar los servicios y hacerlos más accesibles, evitando que las personas deban trasladarse a hospitales o policlínicas para obtener estos carnets.

Además de la carnetización, los asistentes recibieron charlas informativas sobre prevención de enfermedades y se reforzó el mensaje de la importancia de mantener controles de salud periódicos. Personal médico y técnico orientó a la comunidad en áreas como nutrición, higiene y detección temprana de padecimientos comunes.

El Minsa explicó que las ferias de salud forman parte de un plan nacional que busca acercar los servicios sanitarios a la ciudadanía, en especial a quienes cuentan con menos recursos o tiempo para asistir a un centro de salud.

“La idea es llevar las soluciones a donde está la gente, facilitar trámites y, al mismo tiempo, educar en prevención”, señalaron voceros del Minsa.

La feria en Albrook se suma a otras actividades comunitarias que el Ministerio de Salud planea desplegar en diferentes provincias, con el fin de fortalecer el acceso a servicios básicos y garantizar una cobertura más equitativa en todo el país.

