Minseg niega vigilancia política a ciudadanos tras señalamientos de diputado Buchanan

El Minseg señaló que desarrolla planes estratégicos sectorizados y actualizados, centrados en la modernización tecnológica, la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades operativas.

ciudad de panamá/El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) negó este viernes que la institución realice labores de vigilancia física o electrónica contra ciudadanos panameños por razones políticas, luego de cuestionamientos recientes del diputado Raphael Buchanan en la Asamblea Nacional.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que tales prácticas “no corresponden a sus atribuciones legales ni a los principios éticos que rigen su actuación” y reafirmó que su misión está enfocada en garantizar la seguridad ciudadana, prevenir el delito y proteger los derechos fundamentales de los panameños.

“Hace días atrás, este diputado fue víctima de una interceptación ilegal por parte de unidades de la Policía Nacional. Temor solo a Dios, y si el Ministerio de Seguridad cree que puede atemorizarme en mi labor legislativa por lo crítico que he sido, yo no le tengo temor a las acciones que ustedes quieran tomar”, expresó Buchanan durante la sesión de sustentación de presupuesto del Ministerio de Seguridad a cargo de Frank Ábrego.

Te puede interesar: Diputado Buchanan denuncia presunta vigilancia ilegal durante sesión de presupuesto del Minseg

Frente a estas acusaciones, Ábrego afirmó que nadie anda detrás de ningún miembro de la Asamblea Nacional, ni de forma física, ni por teléfono y menos con drones, porque no es el norte que persiguen.

Plan Firmeza como pilar

Por su parte, el Minseg señaló que desarrolla planes estratégicos sectorizados y actualizados, centrados en la modernización tecnológica, la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades operativas.

Agregó que dentro de esas acciones, la institución está el “Plan Firmeza”, estrategia que busca consolidar la presencia policial en áreas de alta incidencia delictiva, mejorar la respuesta ante emergencias y reforzar la confianza ciudadana en los estamentos de seguridad.

“El plan se ejecuta con transparencia, supervisión y respeto absoluto al marco legal vigente”, señaló el comunicado.

El Ministerio subrayó que mantiene su compromiso con la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, advirtió que acusaciones como las recientes “no contribuyen al fortalecimiento del diálogo ni a la construcción de un país más seguro para todos”.