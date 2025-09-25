Diputado Buchanan denuncia presunta vigilancia ilegal durante sesión de presupuesto del Minseg

Durante la sesión, el ministro Ábrego sustentó un presupuesto para el Ministerio de Seguridad de 983.1 millones de dólares, de los cuales 941.3 millones corresponden a funcionamiento y 41.8 millones a inversión.

El diputado Raphael Buchanan aprovechó la comparecencia del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para denunciar supuestas acciones de vigilancia en su contra.

“Hace días atrás, este diputado fue víctima de una interceptación ilegal por parte de unidades de la Policía Nacional. Temor solo a Dios, y si el Ministerio de Seguridad cree que puede atemorizarme en mi labor legislativa por lo crítico que he sido, yo no le tengo temor a las acciones que ustedes quieran tomar”, expresó.

Según el parlamentario, ya presentó una denuncia ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y en los próximos días acudirá al Ministerio Público. Aseguró que familiares suyos le advirtieron sobre vuelos ilegales de drones alrededor de su residencia y que, al interponer la denuncia, no existía un informe sobre el allanamiento a su vehículo ocurrido el pasado domingo.

Ministro, yo no le tengo miedo a ninguno, porque cada una de las veces que yo he esbozado en esta Asamblea es en favor del pueblo. Me parece que esas presiones deben cesar”, manifestó.

Frente a estas acusaciones, Ábrego afirmó que nadie anda detrás de ningún miembro de la Asamblea Nacional, ni de forma física, ni por teléfono y menos con drones porque no es el norte que persiguen.

Durante la sesión, el ministro Ábrego sustentó un presupuesto para el Ministerio de Seguridad de 983.1 millones de dólares, de los cuales 941.3 millones corresponden a funcionamiento y 41.8 millones a inversión.

Los diputados también cuestionaron la efectividad de la estrategia de seguridad y el cumplimiento del pago de prima de antigüedad a los miembros retirados de los estamentos de seguridad.

El diputado Jairo Salazar, de Colón, denunció la falta de planes para combatir las pandillas en su provincia. “En Colón tenemos un problema de pandillerismo. El dinero que solicita el ministerio no se usa en lo que debería usarse y no hay resultados en el país”, afirmó.

Salazar acusó directamente a miembros de la Policía: “En la Policía hay bandas y bandas. Ustedes son igual que los pandilleros, pero a otro nivel", refiriéndose al pago de la prima de antigüedad a exservidores.

Continuó diciendo: "Nosotros en Colón estamos secuestrados por esos asesinos, ladrones de vida. La orden de los homicidios sale de las cárceles y eso lo saben todos”.

Ábrego respondió que cuando crea conveniente pueden reunirse para abordar el tema de la inseguridad en Colón y así establecer una estrategia efectiva.

Sobre el pago de prima de antigüedad, el titular de Seguridad dijo que en el presupuesto anterior no se contempló este pago, sin embargo, con un ahorro institucional se pudo destinar 10 millones de dólares.

La sustentación presupuestaria del Ministerio de Seguridad derivó en fuertes cuestionamientos por parte de los diputados, quienes denunciaron presiones, deficiencias en la estrategia contra el crimen organizado y falta de transparencia en el uso de recursos.