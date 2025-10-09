Minseg y policías jubilados alcanzan acuerdos sobre pago de prima de antigüedad

El Minseg reiteró que mantendrá las medidas de ahorro necesarias para garantizar la sostenibilidad y cumplimiento de este compromiso en el tiempo.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó que, tras una reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los directores de los estamentos de seguridad y los dirigentes de los policías jubilados de la Fuerza Pública, se lograron importantes acuerdos relacionados con el pago de la prima de antigüedad.

Como parte del compromiso, el MEF destinará, a partir de un ahorro presupuestario, una suma de entre $5 y 7 millones de dólares antes de finalizar este año. Además, a partir de enero de 2026, se asignará un promedio de $2 millones de dólares mensuales para continuar con el pago de este derecho laboral a los miembros jubilados de la Fuerza Pública.

El Minseg reiteró que mantendrá las medidas de ahorro necesarias para garantizar la sostenibilidad y cumplimiento de este compromiso en el tiempo, en beneficio de quienes dedicaron años de servicio al país.

Así mismo, se acordó que, a partir de la fecha, tanto el Minseg como los estamentos de seguridad, incluyendo el Servicio Nacional de Migración y SUME 911, deberán establecer una Oficina de Prima de Antigüedad. Estas oficinas estarán encargadas de atender y gestionar los casos relacionados con este beneficio, tanto de los policías jubiladoscomo del personal administrativo.