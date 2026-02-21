Ministerio de Trabajo reitera protección de empleos y activa mesa técnica con sindicatos portuarios

La declaración fue acordada por representantes de los sindicatos Sintraporspa, Siretipoc, Sitravaap, Unistrapopas, Sitrasesa, Untrap, Sitraportran y Sitevopbalcri.

Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reiteró la protección de los empleos portuarios, confirmó la instalación de una mesa técnica de acompañamiento y consolidó un frente de diálogo con los principales sindicatos del sector, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

En su comunicado, Mitradel reiteró "su compromiso con la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios y la continuidad operativa del sistema portuario panameño”, enviando un mensaje de tranquilidad al sector.

Se indica que “los puertos son un activo estratégico del país y su operación debe mantenerse con responsabilidad, respeto al Estado de Derecho y protección plena del empleo”, y reconoció al trabajador portuario como “una pieza fundamental del engranaje económico y logístico nacional, cuya experiencia y especialización son indispensables para el desarrollo del país”.

En cuanto a la garantía de empleo, el comunicado establece que “respecto a los trabajadores portuarios, el Gobierno garantiza su fuente de trabajo, asegurando la continuidad laboral, la protección y el reconocimiento de sus derechos laborales”.

Mesa técnica y diálogo permanente

Como parte de las acciones anunciadas, el Mitradel confirmó que “instaló un equipo técnico de acompañamiento con presencia y canales de atención directa para orientar a los trabajadores, atender consultas laborales y canalizar inquietudes, garantizando información clara y acompañamiento institucional permanente durante este proceso”.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de “mantener un diálogo permanente y constructivo entre el ministerio, las organizaciones sindicales y las demás instancias del Estado, como mecanismo clave para preservar la paz laboral y la estabilidad del sector portuario”.

La declaración fue acordada por representantes de los sindicatos Sintraporspa, Siretipoc, Sitravaap, Unistrapopas, Sitrasesa, Untrap, Sitraportran y Sitevopbalcri, consolidando un mensaje conjunto de unidad en defensa del empleo.

También se reiteró el respaldo a proveedores y clientes, asegurando que se mantendrán los vínculos vigentes y una transición administrativa ordenada.

Contexto del fallo y transición operativa

La Corte Suprema de Justicia declaró en enero “inconstitucional” el contrato que autorizó desde 1997 a Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison, a administrar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

Esta semana, Panama Ports Company aseguró que su intención no es retirarse del país, sino abrir un espacio de negociación con el Gobierno antes de que el fallo quede ejecutoriado tras su publicación en la Gaceta Oficial. Voceros de la empresa han apostado por el diálogo para evitar un escenario de incertidumbre en el sector.

Por su parte, el Gobierno informó que APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller–Maersk, entrará a operar de manera temporal los puertos como parte del proceso de transición, mientras se define el nuevo esquema administrativo.

El desarrollo de este proceso mantiene en el centro la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios y la continuidad de uno de los sectores estratégicos para la economía nacional.