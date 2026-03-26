Modernización de centros educativos fortalece condiciones de aprendizaje en Coclé

Ambas intervenciones reflejan los esfuerzos del Ministerio de Educación por garantizar espacios escolares modernos y seguros.

La mejora de la infraestructura escolar continúa avanzando en el país con la entrega de nuevas y remodeladas instalaciones en distintos planteles, entre ellos el Colegio Mariano Prados Araúz y la Escuela Bilingüe España, en Natá de Coclé, proyectos que buscan elevar la calidad educativa, brindar espacios seguros, así como funcionales a estudiantes y docentes.

En el Colegio Mariano Prados Araúz, la comunidad educativa celebró la inauguración de sus renovadas estructuras, resultado de una inversión de B/.4,317,379.42.

Durante el acto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que estas adecuaciones permiten optimizar los procesos administrativos y académicos, además de ofrecer un entorno más adecuado para el aprendizaje.

Entre los principales trabajos ejecutados en este plantel destacan:

Diseño, elaboración y desarrollo de planos arquitectónicos.

Demolición de estructuras en desuso.

Construcción de nuevos edificios administrativos y académicos.

Remodelación de aulas, oficinas y gimnasio.

Construcción de garitas de seguridad.

Modernización del sistema eléctrico (viga ductos, acometidas, tableros y cámaras de inspección).

Instalación de sistemas de voz, datos y videovigilancia.

Implementación de sistemas contra incendios y alarmas de seguridad.

Construcción de cuarto de bombas y tanque de reserva de agua potable.

Mejoras en iluminación, accesos, áreas comunes y espacios recreativos.

El estudiante Bolívar Solís resaltó la transformación del colegio, señalando que ahora cuenta con instalaciones más modernas y acogedoras.

Por otro lado, la comunidad educativa de la Escuela Bilingüe España celebró la entrega de sus nuevas y remodeladas instalaciones, en beneficio de 606 estudiantes de preescolar y primaria.

El proyecto contempló una intervención integral que incluyó:

Remodelación de baños en los pabellones 1, 2 y 3.

Construcción de nuevos servicios sanitarios para aulas de preescolar.

Rehabilitación de aulas, cocina-comedor y áreas comunes.

Adecuación de espacios deportivos y cobertizos.

Construcción de un aula de agropecuaria.

Mejoras en los sistemas eléctricos de los pabellones A, B y C (paneles, tableros y acometidas).

Trabajos de drenaje pluvial.

Acondicionamiento general del plantel.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto conjunto con el C.E.B.G. Rubén Darío Carles, con una inversión total de B/.1,715,887.15, destinada a fortalecer la infraestructura educativa en la provincia de Coclé.

El director del plantel, Cipriano Campines, destacó que las mejoras han generado entusiasmo en la comunidad educativa y motivan a los estudiantes a asistir con mayor compromiso. En tanto, el estudiante Eidan Camargo hizo un llamado a cuidar las instalaciones.

Ambas intervenciones reflejan los esfuerzos del Ministerio de Educación por garantizar espacios escolares modernos, seguros y acordes con las necesidades actuales, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento del sistema educativo nacional.