Coclé mantiene expectativas positivas en turismo pese al alza del combustible

El sector mantiene el optimismo ante reservas en marcha y actividades que impulsan la economía local.

Provincia de Coclé./El sector turístico de la provincia de Coclé se mantiene optimista pese al alza del combustible que impacta a diversas actividades económicas del país. Representantes del sector aseguran que continúan apostando al turismo como motor clave, especialmente durante la temporada alta.

La Cámara de Turismo de Coclé informó que, con la cercanía de la Semana Santa, las reservas hoteleras se mantienen activas, lo que refleja un comportamiento positivo en la llegada de visitantes a la provincia.

El presidente del gremio, Abraham Girón, reconoció que el incremento del precio del petróleo representa un reto para distintos sectores. “Hay una realidad que no podemos ignorar. El alza del petróleo siempre genera cierto impacto, no solo en el turismo, sino en toda la economía nacional. Sin embargo, el panameño siempre ha sabido hacerle frente a las crisis; hemos vivido situaciones peores y las hemos superado”, expresó.

Girón destacó que aún quedan varias semanas de verano con festivales y actividades programadas en Coclé, lo que podría seguir impulsando el turismo. Además, señaló que el principal visitante proviene de la provincia de Panamá, y confía en que continuará participando de la oferta turística. “No vemos todavía un efecto mayor en el turismo coclesano. La Semana Santa está cerca y muchas personas ya tienen sus reservas pagadas”, indicó.

Finalmente, el dirigente subrayó que el sector ha demostrado resiliencia ante escenarios difíciles. Añadió que ferias y festivales en distintos puntos de la provincia están dinamizando la economía local, por lo que, a pesar del alza del combustible, se mantienen expectativas positivas, e hizo un llamado a la población a seguir trabajando unidos por el turismo.

Con información de Nathali Reyes.