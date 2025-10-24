Moderno implante coclear permite a la pequeña Lucía escuchar por primera vez

La pequeña recibió recientemente su segundo implante coclear, un procedimiento que le abre las puertas al mundo de la comunicación y la interacción social.

A sus cinco años, Lucía podrá escuchar por primera vez los sonidos más suaves y delicados como el canto de un ave o el murmullo de la lluvia gracias a la avanzada tecnología utilizada por la Caja de Seguro Social (CSS) en los implantes cocleares que se realizan en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud.

Este dispositivo de última generación le permitirá percibir no solo sonidos fuertes, como la bocina de un automóvil, sino también aquellos que antes le eran imperceptibles. Escuchar por ambos oídos mejorará su comprensión auditiva y favorecerá el desarrollo de su lenguaje.

“El implante coclear es la única cirugía capaz de recuperar un órgano de los sentidos. En el caso de Lucía, pasará de un mundo no oyente a un mundo oyente”, explicó el Dr. Germán Conté, jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Ciudad de la Salud.

La Dra. Araceli De la Guardia, otorrinolaringóloga del mismo hospital, destacó que los nuevos dispositivos utilizados por la CSS pertenecen a una generación más avanzada, compatibles con resonancias magnéticas y diseñados para permitir una monitorización activa durante la cirugía, lo que garantiza una inserción precisa y la preservación de las estructuras internas del oído.

“Estamos utilizando técnicas mínimamente invasivas, lo que permite que los niños se recuperen rápidamente y puedan regresar a casa el mismo día”, añadió la especialista.

Otra de las innovaciones destacadas por el equipo médico es la reducción del tiempo de encendido del implante, que anteriormente tomaba cerca de un mes y ahora se realiza en apenas cinco días. Esto acelera el proceso de rehabilitación auditiva, permitiendo que los niños regresen a casa con su audición activa.

“Lucía ahora puede escuchar sonidos que antes le eran imposibles, como el canto de los pájaros o el agua al caer. Con ambos implantes, su audición será prácticamente normal”, compartió la fonoaudióloga Roxaira Rivera, encargada de la rehabilitación auditiva de Lucía.

Hasta la fecha, la CSS ha realizado más de 130 implantes cocleares, consolidando su compromiso con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de los pacientes pediátricos en Panamá.