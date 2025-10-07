Monitoreo de Acodeco revela variaciones en precios de exámenes para detección temprana de cáncer

🎗 La Acodeco reveló que los precios varían dependiendo de la provincia y de los servicios adicionales incluidos. 🎗 El informe destacó que los rangos de precios en exámenes de mamografía sin implantes oscilan entre $32.00 y $70.00.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los precios de exámenes clínicos para la detección temprana del cáncer de mama y próstata presentan variaciones significativas entre provincias e incluso reducciones respecto a 2024, según el más reciente monitoreo realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en laboratorios privados a nivel nacional.

Los exámenes incluidos fueron: mamografía sin implantes, ultrasonido de mama, Papanicolaou (PAP) y antígeno prostático total y libre (PSA). El informe destacó los siguientes rangos de precios:

Mamografía sin implantes: entre $32.00 y $70.00.

Ultrasonido de mama: desde $25.00 en Chiriquí hasta $90.00 en otras regiones.

Papanicolaou (PAP): desde $10.00 en Veraguas y Bocas del Toro, hasta $80.00 cuando incluye consulta médica.

PSA total y libre: desde $10.00 cada uno en Coclé y Chiriquí, hasta $60.00 por ambos.

Todas estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste. Según Acodeco, los precios varían dependiendo de la provincia y de los servicios adicionales incluidos.

Al contrastar los datos con los obtenidos en 2024, se evidenció que los precios se mantuvieron en niveles similares e incluso reflejaron reducciones en algunos casos.

El ultrasonido de mama pasó de un precio mínimo de $30.00 a $25.00.

El PSA total mostró una disminución de $4.00 en su costo más bajo.

Cobertura del monitoreo

El levantamiento de información fue realizado por encuestadores del Departamento de Información de Precios y Verificación (DIPREV) y de las administraciones regionales de Acodeco, quienes visitaron 73 agentes económicos en Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Coclé, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro.

La mayoría de los laboratorios consultados informó que mantiene precios especiales durante el mes de octubre, como parte de su respaldo a la campaña de prevención contra el cáncer.

La información completa del monitoreo está disponible en su sitio web oficial de la institución. De igual forma, subrayaron que estos monitoreos se realizan de manera periódica.