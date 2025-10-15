MOP acelera obras entre Villa Grecia y puente Don Bosco

El proyecto que transformará la movilidad en Panamá Norte alcanza un 55 % de avance y se extiende hasta el río Chagres.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa avanzando en la modernización de la vía Transístmica con el proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento del Tramo Villa Grecia - Puente Don Bosco, ubicado en el corregimiento de Chilibre, que ya registra un 55% de avances físicos.

Actualmente, los equipos trabajan de forma simultánea en distintos puntos, entre ellos los puentes sobre la Quebrada Ancha, el río San Pablo y el río Chilibre, además del retorno N.º 1 de La Esperanza y el retorno N.º 3 en El Pedernal, donde también se construye un muro de tierra armada que refuerza la estructura vial.

En la vía Madden, se desarrollan labores de cunetas pavimentadas, aceras, reposición de losas y conformación de taludes, con el objetivo de garantizar una vía más segura y duradera.

Este proyecto tiene una ampliación de cuatro carriles de 6.8 kilómetros de la vía Transístmica, desde Villa Grecia hasta el puente Don Bosco, con una inversión aproximada de $42 millones. Esto beneficia a 300 mil habitantes, incluyendo a 50 mil residentes del corregimiento de Chilibre, donde transitan unos 650 vehículos por hora en esta ruta esencial de Panamá Norte.

La obra está a cargo del Consorcio Villa Grecia, conformado por las empresas Constructora Rodsa, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles S.A.; incluye trabajos de perfilado, reparación de losas deterioradas y colocación de carpeta asfáltica. Como parte de una ampliación del contrato original, el MOP inició los trabajos de rehabilitación desde el puente Don Bosco hasta el río Chagres, con el propósito de recuperar la vialidad de la carretera Boyd-Roosevelt (Transístmica).

Esta fase atiende cinco puntos críticos, iniciando en el punto n.º 4, en Chilibrillo. Allí llevan a cabo tareas de perfilado y escarificación de la calzada, instalación de geotextiles y geomallas, aplicación de material selecto y capa base, además de la reubicación de redes de telecomunicaciones y tuberías del Idaan.

Próximamente se abrirá un nuevo frente de trabajos en el río Chagres, mientras avanzan los trámites para intervenir el punto ubicado entre Camping Resort y la plaza comercial Las Vegas.

Con este proyecto, el MOP busca aliviar el tráfico vehicular, mejorar la movilidad y accesibilidad de los usuarios. Además, busca impulsar el desarrollo económico y comercial mediante una conectividad vial más segura.