MOP realiza trabajos para reforzar las vías afectadas por las lluvias en el sector de La Soledad

La cuadrilla del MOP se encargará de atender los puntos más críticos que fueron afectados por la lluvia

La Soledad, Veraguas/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su sede regional de Veraguas, se encargo de desarrollar las labores de rehabilitación vial en el corregimiento de La Soledad, en el distrito de Santiago, con el propósito de mejorar la circulación y garantizar un tránsito más seguro para los habitantes de la zona.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento que ejecuta la entidad en diversos puestos del distrito, priorizando las áreas afectadas por los recientes temporales y el constante flujo de vehículos de carga.

El director regional del MOP en Veraguas, Humberto Della Togna, indicó que las cuadrillas se mantienen activas en la intervención de los puntos más vulnerables detectados durante las evaluaciones de campo.

Las labores comprenden la aplicación de asfalto y material perfilado para el sellado de superficies, limpieza de cunetas, así como la nivelación de la calzada, trabajos que contribuyen a extender la durabilidad de la vía y evitar daños que fueron provocados por el estancamiento de agua.

La institución reiteró su disposición de continuar fortaleciendo estas acciones en las diferentes rutas de la provincia, con miras a garantizar un entorno vial más seguro y funcional para las comunidades veragüenses.

