Trabajos avanzan en la rehabilitación del puente sobre el río Cañazas

El Ministerio de Obras Públicas y los vecinos, se unen al esfuerzo para garantizar el paso más seguro sobre el puente del río Cañazas.

Santiago Este, Cañazas, Veragua/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su regional en Veraguas, reporta avances significativos en los trabajos de rehabilitación temporal del puente sobre el río Cañazas, ubicado en el corregimiento de Santiago Este. Esta intervención busca restablecer el paso vehicular para los residentes y transportistas que dependen diariamente de esta conexión vial.

Durante una reciente inspección, el subdirector regional del MOP, Sarvelio Rodríguez, detalló que actualmente se trabaja en el vaciado de las bases que sostendrán la estructura provisional del puente.

“La programación que manejamos nos indica que la próxima semana el puente ya debe estar habilitado para el tránsito, lo que representará un alivio para toda la comunidad”, afirmó Rodríguez.

Como medida preventiva, se instalarán barandales laterales para restringir el paso de vehículos pesados y evitar sobrecargas que afecten la estabilidad de la estructura durante este periodo temporal de uso.

Rodríguez también resaltó la colaboración de los moradores del área, quienes se han sumado activamente a las labores, aportando un equipo de casi diez personas para la construcción de las bases. Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de la comunidad con la recuperación de la vía.

Los trabajos actuales formarán parte de una solución provisional, mientras se concreta la construcción de un nuevo puente modular de dos carriles, cuya edificación está prevista para dar inicio a partir de febrero de 2026, con el objetivo de brindar una respuesta rápida definida a la necesidad de infraestructura vial en la zona.

