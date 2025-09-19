MOP anuncia cierres parciales en Balboa por trabajos del cuarto puente

Las labores se llevarán a cabo del 21 de septiembre al 11 de octubre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, como parte de los trabajos de construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, se realizarán cierres parciales en el área de Balboa, corregimiento de Ancón.

Las labores, que consisten en el borrado de líneas en la vía y la pintura de señalización, se llevarán a cabo del 21 de septiembre al 11 de octubre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Según el comunicado oficial, la intervención abarcará la calle John F. Stevens, la avenida Ascanio Arosemena, la avenida Arnulfo Arias Madrid y la avenida Emanuel Vergara.

El MOP recomendó a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal en sitio, con el fin de garantizar la seguridad y la movilidad en la zona.